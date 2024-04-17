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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Suriye Haseke ile Daşişa’da bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü karargahında isim bilgileri elde edilen ve örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 14 şüpheli tespit edildi.

Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.