İstanbul'da iş yerinde büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinde büyük bir yangın çıktı. Yangının dumanların kilometrelerce öteden görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Korkunç yangın, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde lojistik binası olarak kullanılan bir iş yerinde çıktı. Çıkan yangının dumanlarını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Dumanlar kilometrelerce öteden görüldü
Yangın nedeniyle bölgeye İstanbul'un birçok noktasından itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının dumanları kilometrelerce öteden görüldü.
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