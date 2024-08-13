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Hindistan'daki bozkurtlar risk altında: Sokak köpekleriyle çiftleşmeleri sonları olabilir

Hindistan'daki bozkurtlar dünyanın en büyük risk altında kurt türlerinden biri. Uzmanlara göre bu kurtlar sokak köpekleriyle çiftleşmeleri nedeniyle, kısa süre içinde yok olabilir

Haber Merkezi
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Hindistan'daki bozkurtlar risk altında: Sokak köpekleriyle çiftleşmeleri sonları olabilir
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Hint bozkurtları dünyanın en eski bozkurt soylarından biri ve bu türü kaybetmek evrim ağacındaki önemli bir bağlantının yitirilmesi anlamına geliyor.

Son yıllarda, sokak köpeği nüfusunun artması ve kurtların yaşam alanlarının daralması, bozkurtları tehdit ediyor ve ülkede bu yırtıcı için kapsamlı bir koruma programı yok.

Hindistan yabanında şu anda sadece 3 bin kadar bozkurt olduğu tahmin ediliyor, yani Bengal kaplanlarından daha az sayıda. Ancak bozkurtlar Bengal kaplanları veya filler kadar kamuoyunun dikkatini çekmiyor.

Şimdiyse Hindistan'da bazı vatandaşlar ve bilim insanları bu durumu değiştirmeye çalışıyor.

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