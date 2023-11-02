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İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a çıktı

İstanbul’da sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi. Mega kentin ana yollarında trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a çıktı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağışlar İstanbul Anadolu Yakası’nda etkisini akşam saatlerinde göstermeye başladı. Sağanak yağış ile birlikte D 100 karayolu Kartal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yağışın etkisiyle yoklarda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken araçlar durma noktasına geldi. İBB verilerine göre ise trafik yüzde 90’a ulaştı.

İstanbul'da yağışlı hava trafik yoğunluğuna yol açtı

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İstanbul'da yağışlı hava trafik yoğunluğuna yol açtı
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