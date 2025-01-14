İstanbul’daki Avusturya Sen Jorj Hastanesi kapatılıyor

1872 yılında kolera salgını sırasında İstanbul’a gelen iki rahibenin temellerini attığı Avusturya Sen Jorj Hastanesi kapatılıyor.

Kapatma kararını hastanenin bağlı olduğu Avusturya’daki merkez aldı. DW'nin haberine göre, kararın ekonomik nedenlerle alındığı belirtiliyor.

İstanbul kültürel mirasının bir parçası

Avusturya Sen Jorj Hastanesi makul fiyatlarla iyi sağlık hizmeti vermesiyle biliniyordu. Ayrıca İstanbul tarihi mirasının da önemli bir parçası olarak kabul ediliyor.

Hastane için kampanya başlatıldı

Hastanenin kapatılmaması için sosyal medyada çağrılar yapılırken, sosyal medyada imza kampanyası başlatıldı. Daha önce de Alman Hastanesi, İtalyan Hastanesi gibi yabancı hastaneler kapatılmıştı. Tarihi hastanelerden Şişli Etfal hastanesi’ninse yeri değiştirildi.

Sen Jorj Avusturya Hastanesi’nin hikâyesi

Sen Jorj Avusturya Hastanesi'nin hikayesi 1872 yılında İstanbul’da baş gösteren kolera salgınında, Avusturya’nın Graz şehrinden gelen iki rahibenin Galata Kulesi’nin yakınlarında hastaları tedavi etmesiyle başladı.

Aşevi de hastane bünyesinde halka hizmet verdi

1893 yılında İstanbul’da yaşayan İtalyan bir doktorun şefkat rahibelerine yardım etmesiyle Türkiye’deki ilk Çocuk Kliniğini açılmış, ilerleyen yıllarda Göz Kliniği ve Polikliniğinin ilave edilmesiyle hastaneye dönüştü. Aynı yıllarda rahibeler yönetiminde bir aşevi de hastane bünyesinde halka hizmet vermeye devam etti.

Osmanlı Padişahları ve Avusturya İmparatoru hastanenin bakımını üstlendi

1914 yılına kadar Osmanlı Padişahı ve Avusturya İmparatoru’nun yer aldığı milletlerarası bir komite hastanenin bakım ve onarımı ile gelişmesine yönelik çalışmaları üstlendi.

Cumhuriyet dönemine kadar bu şekilde hizmetlerini sürdüren Avusturya Hastanesi, 1927 yılında yenilenen binasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Göz Hastalıkları ve yeni eklenen İç Hastalıkları, Cerrahi, K.B.B. ve Cilt Hastalıkları alanında hizmet vermeye devam etti.

1995 – 2000 yılları arasında yaptığı ek bina yatırımı ile klinik kapasitesini arttıran hastane, 2003 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin de açılmasıyla dahili ve cerrahi olmak üzere 13 farklı branşta, 4 erişkin ve 4 yenidoğan yoğun bakım olmak üzere 48 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor.