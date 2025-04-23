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İstanbul'daki deprem İzmir'de de hissedildi: Vatandaşlar panik yaşadı

İstanbul'da Silivri merkezli meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem İzmir'de de hissedildi.

Haber Merkezi
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İstanbul'daki deprem İzmir'de de hissedildi: Vatandaşlar panik yaşadı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.49’da merkez üssü İstanbul’un Silivri ilçesi açıkları olan 6,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Panik yaşayan bazı vatanaşlar güvenli alanlara sığındı

Deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi. Sarsıntı İzmir'de de etkisini gösterdi. Şiddetli sarsıntının ardından panik yaşayan bazı vatandaşlar, güvenli alanlara yönelerek sokağa çıktı. Yetkililer, vatandaşlara resmi açıklamalar dışında bilgiye itibar edilmemesi ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

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