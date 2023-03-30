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İtirazlar reddedildi: Cumhurbaşkanı seçiminde 4 aday yarışacak

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı adaylıklarına yapılan itirazları reddetti. Kararla birlikte 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminde 4 aday yarışacak.

Haber Merkezi
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı seçimine katılacak adayların, adaylıklarına yönelik yapılan itirazların tamamının reddedildiğini söyledi.

Basın açıklaması yapan Yener, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylıklarına yönelik itirazlar geldiğini belirterek, bu itirazların tamamının oy birliğiyle reddedildiğini kaydetti.

Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan yarışacak.

YSK’nın kesin adaylıkları gösteren listesi, 31 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanacak. Cumartesi günü ise adayların seçim pusulasındaki yerleri kura ile belirlenecek.

Öte yandan YSK Millet Partisi’nin, Millet İttifakı’nın kendilerinin ismini kullandığı gerekçesiyle yaptığı itirazı da reddetti.

 

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