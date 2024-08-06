İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a 'cibilliyet' çıkışı

Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'de yas ilan edilmesi hakkında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsmail Haniye'yi tanıyan herkes onun nasıl yiğit bir dava adamı olduğunu çok iyi bilir. Kendisi aynı zamanda Filistin'in son seçilmiş başbakanıdır. Merhum Haniye'nin Katar'daki cenaze merasimine geniş bir heyetle iştirak etmenin yanı sıra ülkemizde bir günlük milli yas ilan ederek Filistin halkıyla dayanışmamızı gösterdik. Ama bazı ekranlarda, bazı cibilliyeti bozuk olanlar bizim ona gösterdiğimiz bu ilgiyi hazmedemedi. Yani sizden mi izin alıp da bunların kararını verecektik? Biz milletimizden gerekli izni aldık, adımlarımızı da buna göre atıyoruz." demişti.

Dervişoğlu Erdoğan'ın sözlerine sert çıktı

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Erdoğan'ın sözlerine sert çıktı.

X hesabında paylaşım yapan Dervişoğlu, "Seviye ve seciyesi kendisine kefil olmayan kişiler, başkalarının cibilliyetlerini tartışma konusu yapamazlar! Şayet yaparlarsa, kendi cibilliyetleri tartışılır!.." dedi.