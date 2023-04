İYİ Parti milletvekili aday listeleri açıklandı! Listede Türkeş sürprizi

İYİ Parti milletvekili aday listeleri açıklandı. Genel Başkan Meral Akşener'in onayından geçen listeler YSK'ya sunuldu.

İYİ Parti'nin 28. dönem milletvekilleri aday listesi; İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat tarafından saat 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu.

İYİ Parti listesinde, Meral Akşener'in rozet taktığı Gökhan Zan ve Ünal Karaman da yer aldı.

Gökhan Zan da, Hatay'dan 2. sıradan, Ünal Karaman Konya 1. sıradan aday gösterildi.

İYİ Parti listesinin sürpriz isimlerinden biri de Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş oldu. Türkeş, Adana 1. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

Kürşad Zorlu Ankara 2. Bölge 2. sıradan, Genel Sekreter Uğur Poyraz Antalya 1. sıradan, Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu ise İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday oldu.

İYİ Parti milletvekili aday listesi

Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra

Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra

Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra

Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra



Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra

Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra



Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra

Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra

Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra

Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra



Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra

Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra

Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra

Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra

Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra



İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra

Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra



Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra



Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra

İYİ Parti 2023 Milletvekili Aday Listesi (Tam Liste)

ADANA 1 AYYÜCE TÜRKEŞ DOKTOR

ADANA 2 BİLAL BİLİCİ YÖNETİCİ

ADANA 3 GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU ÇİFTÇİ

ADANA 4 MEHMET SERTAÇ DURAK İŞ ADAMI

ADANA 5 ŞULE GÖK TÜDEŞ AKADEMİSYEN

ADANA 6 REMZİ OĞUZ YILMAZ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

ADANA 7 BURAK YİĞENOĞLU DOKTOR

ADANA 8 İSA AYANOĞLU AVUKAT

ADANA 9 BAHADIR CEYHANLI İŞ ADAMI

ADANA 10 ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ İŞ ADAMI

ADANA 11 NİHAL AĞCA ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

ADANA 12 ERKAN CAN İŞ ADAMI

ADANA 13 ERCAN ATALAY DOKTOR

ADANA 14 SİNEM ULUDAMAR İŞ KADINI

ADANA 15 HÜLYA AKKÖZ ÖĞRETMEN

ADIYAMAN 1

ADIYAMAN 2

ADIYAMAN 3

ADIYAMAN 4

ADIYAMAN 5

AFYONKARAHİSAR 1 HAKAN ŞEREF OLGUN AVUKAT

AFYONKARAHİSAR 2 MUSTAFA ENİS ARABACI İŞ ADAMI

AFYONKARAHİSAR 3 SAFFET ACAR İŞ ADAMI

AFYONKARAHİSAR 4 OKŞAN ULUSOY EFE ECZACI

AFYONKARAHİSAR 5 GÖNÜL AR GÜNGÖR AVUKAT

AFYONKARAHİSAR 6 İBRAHİM ACAR İŞ ADAMI

AĞRI 1 ÖZHAN KOÇİNTAR İŞ ADAMI

AĞRI 2 METİN AYDEMİR YÖNETİCİ

AĞRI 3 KENAN KAÇMAZ AVUKAT

AĞRI 4 ÇAĞDAŞ ÇELİK AVUKAT

AMASYA 1 İBRAHİM MERMER İŞ ADAMI

AMASYA 2 MEHMET KİP E. ASKER

AMASYA 3 HİKMET RUŞEN MENEKŞE ÖĞRETMEN

ANKARA-1 1 KORAY AYDIN POLİTİKACI

ANKARA-1 2 AHMET EŞREF FAKIBABA DOKTOR

ANKARA-1 3 KEVSER OFLUOĞLU EMEKLİ ASKER

ANKARA-1 4 YETKİN ÖZTÜRK SERBEST MESLEK

ANKARA-1 5 MİNE BAŞ AVUKAT

ANKARA-1 6 BURÇİN ÇİÇEK MÜHENDİS

ANKARA-1 7 METEHAN ERDEM İŞ ADAMI

ANKARA-1 8 OSMAN TOPAL İŞ ADAMI

ANKARA-1 9 ONUR HONDOROĞLU MÜHENDİS

ANKARA-1 10 ECE ÖZEN AKAN DANIŞMAN

ANKARA-1 11 AHMET ALTIPARMAK ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

ANKARA-1 12 AHMET ERENOĞLU AVUKAT

ANKARA-1 13 MUHAMMET ECEL DİĞER

ANKARA-2 1 ADNAN BEKER YÖNETİCİ

ANKARA-2 2 SEDAT AKSAKALLI AVUKAT

ANKARA-2 3 UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ İŞ ADAMI

ANKARA-2 4 FATMA ÖZKAN ECZACI

ANKARA-2 5 MUHARREM BEŞİR EMEKLİ

ANKARA-2 6 RAMAZAN DEĞERLİ İSTATİSTİKÇİ

ANKARA-2 7 ERDOĞAN YILDIRIM İŞ ADAMI

ANKARA-2 8 FATMA GÜLÜMSER BİROL DİĞER

ANKARA-2 9 NADİR ÇETİNKAYA SERBEST MESLEK

ANKARA-2 10 ÖZCAN DAĞGEÇ İŞ ADAMI

ANKARA-2 11 ELMAS YAĞMUR ÖĞRETMEN

ANKARA-3 1 YÜKSEL ARSLAN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

ANKARA-3 2 KÜRŞAD ZORLU AKADEMİSYEN

ANKARA-3 3 FATİH KOCA İŞ ADAMI

ANKARA-3 4 SEVİN ÇAĞLAYAN AVUKAT

ANKARA-3 5 TAMER KAYAALP MÜHENDİS

ANKARA-3 6 SERDAR SARGIN DOKTOR

ANKARA-3 7 MEHMET ARSLAN ÖĞRETMEN

ANKARA-3 8 KADRİYE ÜNLER AVUKAT

ANKARA-3 9 BERNA ŞAHİN DİŞ HEKİMİ

ANKARA-3 10 SEVGİ YALAV ÖĞRETMEN

ANKARA-3 11 MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK AVUKAT

ANKARA-3 12 MEHTAP DEMİRHAN ÖZDEMİR AVUKAT

ANTALYA 1 UĞUR POYRAZ AVUKAT

ANTALYA 2 AYKUT KAYA İŞ ADAMI

ANTALYA 3 ALİ ADNAN KAYA SİGORTACI

ANTALYA 4 AYŞEN KURT İŞ KADINI

ANTALYA 5 SERKAN TETİK İŞ ADAMI

ANTALYA 6 İLHAMİ OKUDAN MÜHENDİS

ANTALYA 7 MEHMET BAŞARAN İŞ ADAMI

ANTALYA 8 NESRİN ÜNAL DOKTOR

ANTALYA 9 MUSA ERTUĞAN İŞ ADAMI

ANTALYA 10 MESUT YILMAZ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

ANTALYA 11 DURMUŞ KAPLAN DİYETİSYEN

ANTALYA 12 ARİF KOCABIYIK GAZETECİ

ANTALYA 13 BAŞAK KARATAŞ AVUKAT

ANTALYA 14 DURMUŞ ALİ ARSLAN E. KAMU ÇALIŞANI

ANTALYA 15 NEŞE TOKER DOKTOR

ANTALYA 16 LEVENT ÖZDEMİR İŞ ADAMI

ANTALYA 17 HATİCE AVCI MUHASEBECİ

ARTVİN 1 HAMZA GEZMİŞ YÖNETİCİ

ARTVİN 2 HÜSEYİN IŞIK AKADEMİSYEN

AYDIN 1 ÖMER KARAKAŞ İŞ ADAMI

AYDIN 2 AHMET ERTÜRK MÜHENDİS

AYDIN 3 TUĞÇE CANPOLAT YILMAZ ÇİFTÇİ

AYDIN 4 ERHAN ALGAN EMEKLİ

AYDIN 5 SEMRA YÜCEL İŞ KADINI

AYDIN 6 FEVZİ KÖSE MÜHENDİS

AYDIN 7 CEMAL SARI EĞİTMEN

AYDIN 8 PINAR ÖNCER AVUKAT

BALIKESİR 1 TURHAN ÇÖMEZ DOKTOR

BALIKESİR 2 ÖZLEM URAL İŞ KADINI

BALIKESİR 3 NEDİM TUNA MÜHENDİS

BALIKESİR 4 KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK İŞ ADAMI

BALIKESİR 5 NİLGÜN BAŞARAN ECZACI

BALIKESİR 6 MUSTAFA LEMİ AYTEKİN İŞ ADAMI

BALIKESİR 7 METİN ÖZGÜR EMEKLİ

BALIKESİR 8 KEMAL GİRGİN ÖĞRETMEN

BALIKESİR 9 MEHMET ÇALIK DİŞ HEKİMİ - DİĞER DEMİŞ

BİLECİK 1 HALİL AYDOĞDU ÖĞRETMEN

BİLECİK 2 EREN GÜVEN DİĞER

BİNGÖL 1 HASAN KIZILBOĞA İŞ ADAMI

BİNGÖL 2 SEMA TANİN ÖĞRETMEN

BİNGÖL 3 AHMET ARPA EMEKLİ

BİTLİS 1 EDİP SAFTER GAYDALI İŞ ADAMI

BİTLİS 2 LEVENT NASIR AVUKAT

BİTLİS 3 MAŞALLAH ASLAN ÖĞRETMEN

BOLU 1 AHMET ÖRNEKBAŞ İŞ ADAMI

BOLU 2 İRFAN BAYAR EMEKLİ POLİS

BOLU 3 SUAT ORHAN İŞ ADAMI

BURDUR 1 FARUK ERKAN İŞ ADAMI

BURDUR 2 SAFA SÖNMEZ İŞ ADAMI

BURDUR 3 MEHMET YAVAŞ İŞ ADAMI

BURSA-1 1 YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU ÖĞRETMEN

BURSA-1 2 SEVİNÇ ATABAY ÖĞRETMEN

BURSA-1 3 YÜKSEL YILMAZ İŞLETMECİ

BURSA-1 4 ŞEYDA ŞAHİN AVUKAT

BURSA-1 5 YAHYA BAHADIR DOKTOR

BURSA-1 6 BİRGÜL YILDIZ GÜNAY SOSYAL BİLİMCİ

BURSA-1 7 RESÜL KAPLAN MÜHENDİS

BURSA-1 8 ÖZGÜR ŞİMŞEK MÜHENDİS

BURSA-1 9 EVREN ŞAHİN DOKTOR

BURSA-1 10 FEYZA TEMEL ÖĞRETMEN

BURSA-2 1 HASAN TOKTAŞ MÜHENDİS

BURSA-2 2 İBRAHİM ALAGÖZ İŞ ADAMI

BURSA-2 3 ORHAN ÖZER YÖNETİCİ

BURSA-2 4 SERMİN CAN ÖZENSOY MÜHENDİS

BURSA-2 5 ERDAL AY İŞLETMECİ

BURSA-2 6 HATİCE DENİZ EMEKLİ

BURSA-2 7 ZAFER MİLLİ KİMYAGER

BURSA-2 8 OSMAN ATALAY AKMAN AVUKAT

BURSA-2 9 ENVER YENİÇERİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

BURSA-2 10 DİLEK DURAK YÖNETİCİ

ÇANAKKALE 1 RIDVAN UZ İŞ ADAMI

ÇANAKKALE 2 CENGİZ YALÇIN SİGORTACI

ÇANAKKALE 3 ZİŞAN ÖZAYDIN AVUKAT

ÇANAKKALE 4 MEVLÜT İNANÇ ESNAF

ÇANKIRI 1 MEHMET ALİ KARAMEMİŞ İŞ ADAMI

ÇANKIRI 2 OYA YAKIN BANKACI

ÇORUM 1

ÇORUM 2

ÇORUM 3

ÇORUM 4

DENİZLİ 1 YASİN ÖZTÜRK MÜHENDİS

DENİZLİ 2 İBRAHİM ŞENEL MİMAR

DENİZLİ 3 KADİR TATIK BANKACI

DENİZLİ 4 ŞEBNEM BABABALIM YAĞCI KİMYAGER

DENİZLİ 5 UĞUR ÇİZMECİOĞLU AVUKAT

DENİZLİ 6 VEYSEL KARAÇOR ÖĞRETMEN

DENİZLİ 7 NAZLI YAŞATÜRK AVUKAT

DİYARBAKIR 1 VEJDİN ENSARİOĞLU İŞ ADAMI

DİYARBAKIR 2 MUSTAFA ŞENAY CANORUÇ AVUKAT

DİYARBAKIR 3 ERDAL YILMAZ YÖNETİCİ

DİYARBAKIR 4 HÜSEYİN GÜRAN ÇİFTÇİ

DİYARBAKIR 5 SEÇİL AKIN DİĞER

DİYARBAKIR 6 MEHMET EMİN EKİN İŞ ADAMI

DİYARBAKIR 7 AHMET BAŞARİ DİĞER

DİYARBAKIR 8 KENAN KAYA SOSYAL BİLİMCİ

DİYARBAKIR 9 EMRULLAH ÇERİ YÖNETİCİ

DİYARBAKIR 10 YAKUP ÖZKAYA İŞ ADAMI

DİYARBAKIR 11 NAZIM KAYA İŞ ADAMI

DİYARBAKIR 12 ERKAN YILMAZ MUHASEBECİ

EDİRNE 1 MEHMET AKALIN AKADEMİSYEN

EDİRNE 2 DİLEK KIRMIZI DİĞER

EDİRNE 3 HASAN HAKAN ŞAHİN ÖĞRETMEN

EDİRNE 4 HÜSEYİN ERKİN MÜHENDİS

ELAZIĞ 1 İRFAN SÖNMEZ AVUKAT

ELAZIĞ 2 YÜKSEL ERCAN DİĞER

ELAZIĞ 3 ABDULKERİM EFLATUN E.KAMU ÇALIŞANI

ELAZIĞ 4 ŞENAY ALADAĞ DEMİREL İŞ KADINI

ELAZIĞ 5 NAHİT BAYKARA ARAŞTIRMACI

ERZİNCAN 1

ERZİNCAN 2

ERZURUM 1 ZEKAİ KAYA ÖĞRETMEN

ERZURUM 2 MELİH KIRKPINAR İŞ ADAMI

ERZURUM 3 FATMA CANAN UÇAR ECZACI

ERZURUM 4 FATİH ARAS DOKTOR

ERZURUM 5 FATİH KARATAŞ İŞ ADAMI

ERZURUM 6 ESRA AKPINAR DİĞER

ESKİŞEHİR 1 İDRİS NEBİ HATİPOĞLU İŞ ADAMI

ESKİŞEHİR 2 ÖZLEM AYRANCI ECZACI

ESKİŞEHİR 3 MELİH AYDIN İŞ ADAMI

ESKİŞEHİR 4 ÖMER İBRAHİM SAYIN İŞ ADAMI

ESKİŞEHİR 5 HAKAN KAYMAK İŞ ADAMI

ESKİŞEHİR 6 YAĞMUR GÜRSÖĞÜT İŞ KADINI

GAZİANTEP 1 MEHMET MUSTAFA GÜRBAN İŞ ADAMI

GAZİANTEP 2 MEHMET AY İŞ ADAMI

GAZİANTEP 3 MEHMET ÖZBERK İŞ ADAMI

GAZİANTEP 4 MEDİNE İLAY YILDIRIM MÜHENDİS

GAZİANTEP 5 MUSTAFA ALTUNBAŞ İŞ ADAMI

GAZİANTEP 6 MEHMET MURAT YAPRAK İŞ ADAMI

GAZİANTEP 7 MESUT NİZİPLİOĞLU MÜŞAVİR

GAZİANTEP 8 SEMA ALBAYRAM İŞ KADINI

GAZİANTEP 9 MEHMET ALİ YILDIRIM İŞ ADAMI

GAZİANTEP 10 TİBET EKİNCİ İŞ ADAMI

GAZİANTEP 11 OKTAY İYİSARAÇ İŞLETMECİ

GAZİANTEP 12 NERMİN TUZCU İŞ KADINI

GAZİANTEP 13 HASAN ALPDOĞAN MÜHENDİS

GAZİANTEP 14 ABUBEKİR TEK İŞ ADAMI

GİRESUN 1 ÜNZİLE YÜKSEL AVUKAT

GİRESUN 2 HAKAN BEKTAŞ AKADEMİSYEN

GİRESUN 3 KAYA YILDIZ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

GİRESUN 4 MUSTAFA DİZDAR ÖĞRETMEN

GÜMÜŞHANE 1 MUZAFFER ALTIPARMAK İŞ ADAMI

GÜMÜŞHANE 2 BEDRİ AĞAÇ E. ASKER

HAKKARİ 1

HAKKARİ 2

HAKKARİ 3

HATAY 1 ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN DİĞER

HATAY 2 GÖKHAN ZAN SPOR ADAMI

HATAY 3 GÜLÜMSER CEYLAN KÖLE AVUKAT

HATAY 4 SARPER DAVUT MÜHENDİS

HATAY 5 İLYAS UYGUR MÜŞAVİR

HATAY 6 MEHMET OĞUZ TURAN VETERİNER

HATAY 7 AYLİN ANIL ARSLAN DOKTOR

HATAY 8 OSMAN AĞCA E.ASKER

HATAY 9 ÇAĞATAY KARAMANOĞLU İŞ ADAMI

HATAY 10 MUHAMMET MUSTAFA BALCI MÜHENDİS

HATAY 11 TUNA EBRU ÖZDEMİR SERBEST MESLEK

ISPARTA 1 AYLİN CESUR DOKTOR

ISPARTA 2 TİMUÇİN KODAMAN AKADEMİSYEN

ISPARTA 3 İSMET YILMAZ EMEKLİ

ISPARTA 4 FARUK TORUN EMEKLİ

MERSİN 1 BURHANETTİN KOCAMAZ MÜHENDİS

MERSİN 2 AYDIN ENES SEYDANLIOĞLU ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

MERSİN 3 ALİ ER ÇİFTÇİ

MERSİN 4 ESRA KAHRAMAN DANIŞMAN

MERSİN 5 ÖZER ÖZEL İŞ ADAMI

MERSİN 6 MEHMET TURGUT DOKTOR

MERSİN 7 YÜKSEL ÇELİK E. ASKER

MERSİN 8 ESİN ERKOÇ MİMAR

MERSİN 9 ALİ RIZA ÖZDENİZ DOKTOR

MERSİN 10 MEHMET TÜRE EMEKLİ

MERSİN 11 MEHMET YUNUS SEVEN DOKTOR

MERSİN 12 MUSTAFA ATEŞ AVUKAT

MERSİN 13 HİLAL USTA DANIŞMAN

İSTANBUL-1 1 NİMET ÖZDEMİR İŞ KADINI

İSTANBUL-1 2 BURAK AKBURAK İŞ ADAMI

İSTANBUL-1 3 MUSTAFA CİHAN PAÇACI EKONOMİST

İSTANBUL-1 4 BAVER MİROĞLU İŞ ADAMI

İSTANBUL-1 5 DURSUN ÇOLAK İŞ ADAMI

İSTANBUL-1 6 TAHA ORHUN ERTÜRKMEN MAKİNE MÜHENDİSİ

İSTANBUL-1 7 ALİ COŞKUN İŞ ADAMI

İSTANBUL-1 8 EMİNE KÜÇÜKALİ MİMAR

İSTANBUL-1 9 RAŞİT EMİR SÜER İŞ ADAMI

İSTANBUL-1 10 MURAT KARAMAN DOKTOR

İSTANBUL-1 11 VEDAT BAYRAM YÖNETİCİ

İSTANBUL-1 12 YÜCEL COŞKUN İŞ ADAMI

İSTANBUL-1 13 OĞUZHAN HASAR İŞ ADAMI

İSTANBUL-1 14 HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU İÇ MİMAR

İSTANBUL-1 15 CEVAT SARAÇ İŞ ADAMI

İSTANBUL-1 16 YÜCEL AYDIN İŞ ADAMI

İSTANBUL-1 17 MERAL ALEMDAR AVUKAT

İSTANBUL-1 18 AHMET ÇELEBİ EMEKLİ

İSTANBUL-1 19 AHMET SELÇUK CAN AKADEMİSYEN

İSTANBUL-1 20 İHSAN ÖNDER ALBAYRAK DOKTOR

İSTANBUL-1 21 AYSEL KIRALİ MÜHENDİS

İSTANBUL-1 22 HÜLYA ARICI POLİTİKACI

İSTANBUL-1 23 UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ İŞ ADAMI

İSTANBUL-1 24 BARIŞ TAVLAŞOĞLU ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

İSTANBUL-1 25 KADİR KÜRŞAT ARSLAN SERBEST MESLEK

İSTANBUL-1 26 BÜLENT ASLAN YÖNETİCİ

İSTANBUL-1 27 RAMAZAN UĞURAL DİĞER

İSTANBUL-1 28 MEHMET ERİŞEN İŞ ADAMI

İSTANBUL-1 29 ARİF TEVETOĞLU EKONOMİST

İSTANBUL-1 30 AYŞE KIRAÇ DİĞER

İSTANBUL-1 31 ERDAL DEMİR AVUKAT

İSTANBUL-1 32 SEDAT GÜRKAN MİMAR

İSTANBUL-1 33 SEVİM DEMİR İŞLETMECİ

İSTANBUL-1 34 CELAL MAHMUT SOLAK EMEKLİ

İSTANBUL-1 35 NAZLI YURDUSEVEN İŞ KADINI

İSTANBUL-2 1 MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU İŞ ADAMI

İSTANBUL-2 2 SALİM ENSARİOĞLU İŞ ADAMI

İSTANBUL-2 3 BAHATTİN BAHADIR ERDEM AKADEMİSYEN

İSTANBUL-2 4 ECE GÜNER AVUKAT

İSTANBUL-2 5 HATİCE CEREN YILMAZ AVUKAT

İSTANBUL-2 6 HATİCE KAYALI AVUKAT

İSTANBUL-2 7 MÜJDAT ÖZTÜRK SOSYAL BİLİMCİ

İSTANBUL-2 8 MUSTAFA YAZICI MÜHENDİS

İSTANBUL-2 9 ABDULLAH ŞALCI EMEKLİ

İSTANBUL-2 10 ALİ ÇELİK İŞ ADAMI

İSTANBUL-2 11 FİSUN MEHLİKA TOCA AVUKAT

İSTANBUL-2 12 İSMET KOÇAK MAKİNE MÜHENDİSİ

İSTANBUL-2 13 ALİ AKGÜN İŞ ADAMI

İSTANBUL-2 14 ERİŞ CESUR İŞ ADAMI

İSTANBUL-2 15 BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI MÜHENDİS

İSTANBUL-2 16 ERHAN ÖZKAN İŞ ADAMI

İSTANBUL-2 17 BİLAL UZUN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

İSTANBUL-2 18 GÖKHAN KARGI İŞ ADAMI

İSTANBUL-2 19 HASAN HOŞBEN SİGORTACI

İSTANBUL-2 20 RAİF GÜLER MUHASEBECİ

İSTANBUL-2 21 ASLIHAN ELİBOL ARAŞTIRMACI

İSTANBUL-2 22 YILMAZ DAĞDELEN YÖNETİCİ

İSTANBUL-2 23 MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER AVUKAT

İSTANBUL-2 24 NAZLI ASPAY ŞENER SOSYAL BİLİMCİ

İSTANBUL-2 25 AFFAN MAHMUT KEÇECİ EMEKLİ

İSTANBUL-2 26 ARZU BAŞKAN YAYINCI

İSTANBUL-2 27 ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ E. KAMU ÇALIŞANI

İSTANBUL-3 1 ERSİN BEYAZ MİMAR

İSTANBUL-3 2 SEYİTHAN İZSİZ İŞ ADAMI

İSTANBUL-3 3 AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU MÜHENDİS

İSTANBUL-3 4 ŞÜKRÜ KULEYİN İŞ ADAMI

İSTANBUL-3 5 CELAL KARAPINAR EMEKLİ

İSTANBUL-3 6 HAMZA YURTSEVER AVUKAT

İSTANBUL-3 7 ALİ KIDIK GAZETECİ

İSTANBUL-3 8 MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ YÖNETİCİ

İSTANBUL-3 9 METİN BOZKURT YÖNETİCİ

İSTANBUL-3 10 FEVZİ FATİH OĞUZ MÜHENDİS

İSTANBUL-3 11 ETHEM BAYKAL AVUKAT

İSTANBUL-3 12 ÜLKÜ AYAYDIN MÜŞAVİR

İSTANBUL-3 13 DOĞAN AVCI MÜŞAVİR

İSTANBUL-3 14 ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU İŞ ADAMI

İSTANBUL-3 15 AYHAN BÖLÜKBAŞI EKONOMİST

İSTANBUL-3 16 METE KOCA MÜŞAVİR

İSTANBUL-3 17 SURURİ KARABAL İŞ ADAMI

İSTANBUL-3 18 NAZMİYE İZGİN DİĞER

İSTANBUL-3 19 SEVİNÇ GÜMÜŞ ÖĞRETMEN

İSTANBUL-3 20 MEHMET ALİ UYKUR AKADEMİSYEN

İSTANBUL-3 21 ZEKİ BULGAN AVUKAT

İSTANBUL-3 22 ARZU ÖNŞEN DANIŞMAN

İSTANBUL-3 23 ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY MÜŞAVİR

İSTANBUL-3 24 HÜRANA GÜNGÖR İÇ MİMAR

İSTANBUL-3 25 MELİHA APAYDIN AKADEMİSYEN

İSTANBUL-3 26 ARZU ŞİMŞEK ESNAF

İSTANBUL-3 27 BUSE ALBAYRAK POLİTİKACI

İSTANBUL-3 28 MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ İŞ KADINI

İSTANBUL-3 29 ATAKAN ÖZKAN DOKTOR

İSTANBUL-3 30 HASAN KAYA DOKTOR

İSTANBUL-3 31 ŞEREF TAMTÜRK İŞ ADAMI

İSTANBUL-3 32 ASİYE KÜÇÜKYILMAZ DİĞER

İSTANBUL-3 33 BURAK USTALI MÜFETTİŞ

İSTANBUL-3 34 KÜRŞAT ÖZER AKADEMİSYEN

İSTANBUL-3 35 SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN ECZACI

İSTANBUL-3 36 FİLİZ ÇELİK İŞLETMECİ

İZMİR-1 1 DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU İŞ ADAMI

İZMİR-1 2 ÜMİT ÖZLALE AKADEMİSYEN

İZMİR-1 3 ÖZTÜRK KESKİN YÖNETİCİ

İZMİR-1 4 ÜLKÜ DOĞAN AVUKAT

İZMİR-1 5 ALİ TOPÇU AVUKAT

İZMİR-1 6 FİGEN YILDIRIM MÜŞAVİR

İZMİR-1 7 LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY BİLİŞİM UZMANI

İZMİR-1 8 İSMAİL AYBARS AKSOY İŞ ADAMI

İZMİR-1 9 ASLAN SEZGİN AVUKAT

İZMİR-1 10 GİZEM ALBAŞ YÖNETİCİ

İZMİR-1 11 KAAN ALTINDAĞ İŞ ADAMI

İZMİR-1 12 MURAT ÇAKAR AVUKAT

İZMİR-1 13 HASAN YILDIZ E.ASKER

İZMİR-1 14 GÜLŞAH SAKAR DİĞER

İZMİR-2 1 HÜSMEN KIRKPINAR İŞ ADAMI

İZMİR-2 2 YİĞİT KARAKIŞ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

İZMİR-2 3 ARZU YILDIRIM ÖĞRETMEN

İZMİR-2 4 TAMER CÜCÜ MÜHENDİS

İZMİR-2 5 DİNÇER IŞIKTAŞ MÜHENDİS

İZMİR-2 6 MÜJDE HARPUT APAK AVUKAT

İZMİR-2 7 MÜMİN YALÇINKAYA İŞ ADAMI

İZMİR-2 8 YELİZ ÇULHA DİŞ HEKİMİ

İZMİR-2 9 BÜLENT UYGUR DOKTOR

İZMİR-2 10 MİRAN BACGEROĞLU İŞ ADAMI

İZMİR-2 11 MUSTAFA NURİ DENİZ AKADEMİSYEN

İZMİR-2 12 NAZLI BUKET KARASU AVUKAT

İZMİR-2 13 MEHMET HALİS KÖSE ÖĞRETMEN

İZMİR-2 14 MEHMET EMİN CANTÜRK ÖĞRETMEN

KARS 1 ALPASLAN YÜCE AKADEMİSYEN

KARS 2 AYTAÇ ERMAN KESGİN DOKTOR

KARS 3 AYŞE TARLAK YILMAZ İŞ KADINI

KASTAMONU 1 AHMET KATAR İŞ ADAMI

KASTAMONU 2 METİN ATEŞ EMEKLİ

KASTAMONU 3 MUSTAFA GÜVENÇ MÜHENDİS

KAYSERİ 1 DURSUN ATAŞ DİĞER

KAYSERİ 2 ABDULLAH İLKER SUNGUR AVUKAT

KAYSERİ 3 HÜSEYİN CENGİZ GÜRBÜZ DOKTOR

KAYSERİ 4 BETÜL TOSUN İŞ KADINI

KAYSERİ 5 KAZIM YÜCEL İŞ ADAMI

KAYSERİ 6 SERAP DURMUŞ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

KAYSERİ 7 SÜLEYMAN BOZKURT AVUKAT

KAYSERİ 8 MEHMET SEBATİ ATAMAN E.ASKER

KAYSERİ 9 SEDAT KILINÇ İŞ ADAMI

KAYSERİ 10 BELGÜZAR KILIÇ ÖĞRETMEN

KIRKLARELİ 1 TÜRKER YÖRÜKÇÜOĞLU MÜŞAVİR

KIRKLARELİ 2 SİBEL PİŞKİN AVUKAT

KIRKLARELİ 3 HİLMİ KAHRAMAN DİĞER

KIRŞEHİR 1 TURAN YILDIRIM İŞ ADAMI

KIRŞEHİR 2 ASAF KAYAOĞLU MÜHENDİS

KOCAELİ 1 LÜTFÜ TÜRKKAN İŞ ADAMI

KOCAELİ 2 ŞANBAZ YILDIZ İŞ ADAMI

KOCAELİ 3 MEHMET KAMİL ŞİRİN AVUKAT

KOCAELİ 4 PELİN FİLİZ COŞTUR TIP ÇALIŞANI

KOCAELİ 5 NESLİ GÖKÇE KONDU ÇAĞLAYAN SERBEST MESLEK

KOCAELİ 6 ALİPAŞA NAİPOĞLU ÖĞRETMEN

KOCAELİ 7 ABDULKADİR ERBAĞCI DOKTOR

KOCAELİ 8 YÜKSEL ERCAN GAZETECİ

KOCAELİ 9 ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK MİMAR

KOCAELİ 10 HASAN SIR İŞ ADAMI

KOCAELİ 11 SEDA BÜYÜKKARA BANKACI

KOCAELİ 12 GÜZİN AŞKIN ALPARSLAN ATALI AVUKAT

KOCAELİ 13 AŞKIN ÖZÖN MÜHENDİS

KOCAELİ 14 SAVAŞ EMİNOĞLU MÜŞAVİR

KONYA 1 ÜNAL KARAMAN SPOR ADAMI

KONYA 2 FAHRETTİN YOKUŞ MÜŞAVİR

KONYA 3 SELİN TOZOĞLU DİĞER

KONYA 4 OSMAN FEDAİ ÖĞRETMEN

KONYA 5 SÜLEYMAN ŞENOL ECZACI

KONYA 6 YAŞAR YAMAN MÜHENDİS

KONYA 7 TOLUNAY ÖZÇELİK AVUKAT

KONYA 8 ESRA TOTAN YÖNETİCİ

KONYA 9 NURİ ÜNALAN AVUKAT

KONYA 10 ERHAN GÖKMEN İŞ ADAMI

KONYA 11 HASAN HÜSEYİN HADİMLİ AKADEMİSYEN

KONYA 12 ADNAN AYYILDIZ EMEKLİ

KONYA 13 İSMAİL AFŞAR DİĞER

KONYA 14 İBRAHİM ÇALIŞKAN SERBEST MESLEK

KONYA 15 SEMA VADİ YÖNETİCİ

KÜTAHYA 1 ORHAN ÖZATİK AKADEMİSYEN

KÜTAHYA 2 SEYDİ KARAKUŞ AKADEMİSYEN

KÜTAHYA 3 EROL ERTÜRK ÖĞRETMEN

KÜTAHYA 4 NURCAN DUYGU EĞİTMEN

KÜTAHYA 5 TANSU COŞKUN ESNAF

MALATYA 1 ŞEYHMUS GÖÇMEZ İŞ ADAMI

MALATYA 2 ATİLLA ŞAHİN MÜFETTİŞ

MALATYA 3 ELİF APOHAN AKADEMİSYEN

MALATYA 4 SELÇUK HAN MİMAR

MALATYA 5 METİN KAPIDERE BİLİM İNSANI

MALATYA 6 MENİJE NUR ÖZCAN AVUKAT

MANİSA 1 ŞENOL SUNAT AKADEMİSYEN

MANİSA 2 HASAN ERYILMAZ VETERİNER

MANİSA 3 FİLİZ TUĞÇE AYRANCI İPLİKÇİ AVUKAT

MANİSA 4 MEHMET KOÇ AVUKAT

MANİSA 5 GÜRHAN ÖZCAN DOKTOR

MANİSA 6 ORKUN ŞIKTAŞLI MÜHENDİS

MANİSA 7 ASLI ÖZ AVUKAT

MANİSA 8 KAZIM ÖZSOY E. SAVCI

MANİSA 9 BİRGÜL BOZKURT E. KAMU ÇALIŞANI

MANİSA 10 MEHMET DOĞAN MÜHENDİS

KAHRAMANMARAŞ 1 AHMET ÇABUKEL AVUKAT

KAHRAMANMARAŞ 2 NESLİHAN KOCA NERGİZ AVUKAT

KAHRAMANMARAŞ 3 ZİYA DUMLUPINAR AKADEMİSYEN

KAHRAMANMARAŞ 4 BURAK SERT MÜHENDİS

KAHRAMANMARAŞ 5 ŞEYMA AYTEMİZ ARSLANTÜRK AVUKAT

KAHRAMANMARAŞ 6 İRFAN MERT YIKAN MÜHENDİS

KAHRAMANMARAŞ 7 EMİNE LEBLEBİCİ BANKACI

KAHRAMANMARAŞ 8 SERDAL KURTOĞLU İŞ ADAMI

MARDİN 1 ENVER ABEŞ İŞLETMECİ

MARDİN 2 SONGÜL SADİOĞLU AVUKAT

MARDİN 3 ABDULLAH KARAKEÇİ SERBEST MESLEK

MARDİN 4 ABDULMUTALİP IRMAK SERBEST MESLEK

MARDİN 5 ŞEYHMUS MUSAOĞLU YATIRIM UZMANI

MARDİN 6 AZİZ ARDA UĞUR SERBEST MESLEK

MUĞLA 1 METİN ERGUN AKADEMİSYEN

MUĞLA 2 BEHÇET SAATCI EMEKLİ

MUĞLA 3 MEHMET TOSUN MÜHENDİS

MUĞLA 4 GÜLGÜN ÇOLAKOĞLU İŞ KADINI

MUĞLA 5 AYFER İLHAN ÖÇER EKONOMİST

MUĞLA 6 TULGAY HASAR EMEKLİ

MUĞLA 7 ÖMER KAYA MÜHENDİS

MUŞ 1 MÜMTAZ YAVUZ MÜHENDİS

MUŞ 2 UMUT DENİZ GÜNEYSU VETERİNER

MUŞ 3 EFEKAN KEMALOĞLU DİĞER

NEVŞEHİR 1 RASİM ARI İŞ ADAMI

NEVŞEHİR 2 MESUT ERDOĞAN AVUKAT

NEVŞEHİR 3 AYŞE GÖL MIHÇI MUHASEBECİ

NİĞDE 1 MÜMİN İNAN POLİTİKACI

NİĞDE 2 OLGUN EYTEMİŞ YÖNETİCİ

NİĞDE 3 FETDAH GÜLTEKİN ESNAF

ORDU 1 İDRİS NAİM ŞAHİN AVUKAT

ORDU 2 ONUR ŞAHİN İŞLETMECİ

ORDU 3 ÇİĞDEM ÇELENK KARAKAYA DİŞ HEKİMİ

ORDU 4 MURAT VARDAL EKONOMİST

ORDU 5 EBRU AVCI BAŞARAN AVUKAT

ORDU 6 FEYZA NUR YALÇIN ÖNER AVUKAT

RİZE 1

RİZE 2

RİZE 3

SAKARYA 1 ÜMİT DİKBAYIR İŞ ADAMI

SAKARYA 2 SELÇUK KILIÇASLAN DİĞER

SAKARYA 3 ARZU AKÇALIŞKAN ESNAF

SAKARYA 4 EDİZ SERDİP DOKUMACI AVUKAT

SAKARYA 5 DUYGU ÇETİNKAYA ACAR AVUKAT

SAKARYA 6 YUNUS AYDEMİR YÖNETİCİ

SAKARYA 7 ALPER ALPAY ECZACI

SAKARYA 8 HAKAN BAYKAL İŞ ADAMI

SAMSUN 1 ERHAN USTA EKONOMİST

SAMSUN 2 İMREN NİLAY TÜFEKÇİ İŞ KADINI

SAMSUN 3 AHMET KARKUCAK DOKTOR

SAMSUN 4 YUNUS GÜN AVUKAT

SAMSUN 5 BİRSEN ÖZTÜRK ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

SAMSUN 6 HALİL İBRAHİM YALGIN AVUKAT

SAMSUN 7 EFE AYDIN BİLİŞİM UZMANI

SAMSUN 8 UFUK GÜLŞEN MÜHENDİS

SAMSUN 9 KAZIM CAN ŞEN ESNAF

SİİRT 1 İLHAN YİĞİT ESNAF

SİİRT 2 SERVET TARDUŞ DİĞER

SİİRT 3 ABDULMECİT NAS DİĞER

SİNOP 1 YILMAZ ŞANLAN ESNAF

SİNOP 2 BAKİ TAŞKIRAN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

SİVAS 1 CELAL DAĞGEZ MÜHENDİS

SİVAS 2 AHMET BOZDOĞAN AKADEMİSYEN

SİVAS 3 SERAP BOZPOLAT AYAN AKADEMİSYEN

SİVAS 4 MERVE YILDIZ YARAY AVUKAT

SİVAS 5 TOLGA SAY GÜVENLİK GÖREVLİSİ

TEKİRDAĞ 1 SELCAN HAMŞIOĞLU GAZETECİ

TEKİRDAĞ 2 SERTAÇ ALKAYA YÖNETİCİ

TEKİRDAĞ 3 HAZIM TAMER DODURKA AKADEMİSYEN

TEKİRDAĞ 4 ZEKİ UZUN İŞ ADAMI

TEKİRDAĞ 5 AYNUR ÇEŞMELİLER İŞLETMECİ

TEKİRDAĞ 6 ŞERAFETDİN TERZİ İŞ ADAMI

TEKİRDAĞ 7 MEHMET İLKER ATASEVER İŞ ADAMI

TEKİRDAĞ 8 CEM CAVCAR ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

TOKAT 1 FATİH DEMİRKOL İŞ ADAMI

TOKAT 2 MURAT TOYCAN SELÇUK İŞ ADAMI

TOKAT 3 ALİ KARACA ESNAF

TOKAT 4 ŞADAN İPKİN AVUKAT

TOKAT 5 MUHAMMET ALPEREN ELDEMİR EKONOMİST

TRABZON 1 YAVUZ AYDIN İŞ ADAMI

TRABZON 2 ASLAN GÜNER İŞ ADAMI

TRABZON 3 SERPİL AKÇAY AVUKAT

TRABZON 4 TAHSİN AKYÜZ ARAŞTIRMACI

TRABZON 5 AKIN ÇELİK AKADEMİSYEN

TRABZON 6 BÜLENT ARSLAN SERBEST MESLEK

TUNCELİ 1 ROZAN ALİ FAYIK YAZILIMCI

ŞANLIURFA 1 EMİN YETİM İŞ ADAMI

ŞANLIURFA 2 MUHAMMET ALİ ARUSOĞLU AVUKAT

ŞANLIURFA 3 MUSA MANGAL AVUKAT

ŞANLIURFA 4 MAHMUT SUBAŞI DOKTOR

ŞANLIURFA 5 CEM KARAKEÇİLİ ÇİFTÇİ

ŞANLIURFA 6 MEHMET ŞAHİN GÜLEL DOKTOR

ŞANLIURFA 7 MEHMET EMİN GÜVENÇ DİĞER

ŞANLIURFA 8 MUSTAFA DİRİER AVUKAT

ŞANLIURFA 9 HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN MÜHENDİS

ŞANLIURFA 10 GÜLCAN CENGİZ ÖĞRETMEN

ŞANLIURFA 11 MEHMET HAMCAN SOSYAL BİLİMCİ

ŞANLIURFA 12 MEHMET YILDIRIM DİĞER

ŞANLIURFA 13 ÖMER FARUK AİŞEOĞLU İŞ ADAMI

ŞANLIURFA 14 İHSAN KAYA DİĞER

UŞAK 1 MUHAMMET GÜR MÜHENDİS

UŞAK 2 DALYAN ÖZDEMİR DOKTOR

UŞAK 3 TOLGA PİRİNÇCİ ESNAF

VAN 1

VAN 2

VAN 3

VAN 4

VAN 5

VAN 6

VAN 7

VAN 8

YOZGAT 1 LÜTFULLAH KAYALAR AVUKAT

YOZGAT 2 ALİ KEVEN DİĞER

YOZGAT 3 İSMAİL YILMAZ POLİTİKACI

YOZGAT 4 NAFİYE BALÇIK EMLAK DANIŞMANI

ZONGULDAK 1 EVRİM BALBALOĞLU DOKTOR

ZONGULDAK 2 TOLGA GÖREN FİZYOTERAPİST

ZONGULDAK 3 MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

ZONGULDAK 4 MUSTAFA ADİL ÖZKAN EMEKLİ

ZONGULDAK 5 RENDA OKAY EMEKLİ

AKSARAY 1 TURAN YALDIR İŞ ADAMI

AKSARAY 2 ALİ ABBAS ERTÜRK İŞ ADAMI

AKSARAY 3 NACİYE AKKUŞ TÜRK ECZACI

AKSARAY 4 GÜRSEL KESKİN DİĞER

BAYBURT 1 KARABEY KADRİ KARAOĞLU DOKTOR

KARAMAN 1 ATİLA ZORLU DİĞER

KARAMAN 2 ZİHNİ KOCAERKEK DOKTOR

KARAMAN 3 FADİME HARMANİZİ AVUKAT

KIRIKKALE 1 BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK İŞ ADAMI

KIRIKKALE 2 ORHAN KILIÇ BİLİŞİM UZMANI

KIRIKKALE 3 SEVİM PEHLİVANLI ÖZBEK EMEKLİ

BATMAN 1

BATMAN 2

BATMAN 3

BATMAN 4

BATMAN 5

ŞIRNAK 1 ADİL ÖZÇINAR ESNAF

ŞIRNAK 2 NURETTİN İLÇİ EMEKLİ

ŞIRNAK 3 OSMAN FERFOOĞLU DİĞER

ŞIRNAK 4 DOĞUKAN YAYCI AVUKAT

BARTIN 1

BARTIN 2

ARDAHAN 1 AYTEKİN KAYA İŞ ADAMI

ARDAHAN 2 NABİRE REÇBER ÖĞRETMEN

IĞDIR 1 KEREM AKBULUT AKADEMİSYEN

IĞDIR 2 TAMER BAŞARAN DİŞ HEKİMİ

YALOVA 1 AYHAN KÜÇÜK İŞ ADAMI

YALOVA 2 ERSİN AKYÜZ MÜHENDİS

YALOVA 3 ELİF AKYOL TOSUN DİŞ HEKİMİ

KARABÜK 1 KÜBRA DURSUN PSİKOLOG

KARABÜK 2 İSMAİL YALAV İŞ ADAMI

KARABÜK 3 OZAN CANYURT YÖNETİCİ

KİLİS 1 MUSTAFA ARAZ DOKTOR

KİLİS 2 MUSTAFA POLAT MÜHENDİS

OSMANİYE 1 ELİF LOĞOĞLU AKADEMİSYEN

OSMANİYE 2 MEHMET DEMİR DİĞER

OSMANİYE 3 ADEM KIDIK DOKTOR

OSMANİYE 4 FATİH KILINÇ DİĞER

DÜZCE 1

DÜZCE 2

DÜZCE 3