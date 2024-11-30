İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye geçmişti! Bıyık: Baskıyı göze alarak geldim

İYİ Parti’den istifa edip CHP’ye katılan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Gazete Duvar'a konuştu. Bıyık, Yomra'da 2019 yerel seçimlerinde İyi Parti ile ittifak yaparak kazandığı başkanlık koltuğunu, iki kez üst üste kazanan tek belediye başkanı olarak sürdürdü.

CHP'ye katılma kararında İmamoğlu etkisi

İyi Parti'den kopuş süreci hakkında konuşan Bıyık, kurultayda oy kullandırılmaması olayını "Bilinçli yapıldığını düşünüyorum" şeklinde değerlendirdi ve seçim sonrası Koray Aydın'a duyduğu desteği vurguladı.

"Baskıyı göze alarak geldim"

CHP'ye geçiş kararını, uzun süredir düşündüğünü, ancak son olarak Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle gerçekleştirdiğini belirtti. Bıyık, geçiş kararının riskli olup olmadığına yönelik soruya ise, "Benim kendimden bir şüphem yok. Bir teftişten geçirilirsem sıkıntı yaşayacağım bir işim olmadığını düşünüyorum. Mutlaka bu baskının altında olacağız biz de. Ama bunları göze aldık biz. Güllük gülistanlık bir belediyecilik yapmamıza belki izin verilmeyecektir, müfettiş gelecektir, teftiş olacaktır, belki soruşturma geçireceğiz ama ben hem hukuken hem vicdanen rahatım. Düzgün bir belediyecilik yaptığımı düşünüyorum. diyerek karşılık verdi.

Kent Lokantası gibi projelerin Yomra'da uygulanabilirliğini değerlendiren Bıyık, ihtiyaç halinde bu tür sosyal projelere açık olduklarını ifade etti.

"Seçimler doğru yönetilmedi"

Mustafa Bıyık, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin doğru yönetilmediğini ve Meral Akşener'in masadan kalkmasının seçim sonuçlarını olumsuz etkilediğini savundu. "Eğer Akşener masadan kalkmasaydı, Kılıçdaroğlu kazanırdı" dedi.