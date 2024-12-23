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İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan AK Parti'ye katılacak iddiasına sert yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılacağına dair çıkan spekülasyonlara tepki gösterdi. Tugay, bu iddiaları "Döneklik başkalarına, biz onurlu mücadelemize devam ediyoruz" şeklinde ifade ederek yalanladı.

Haber Merkezi
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İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan AK Parti'ye katılacak iddiasına sert yanıt
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den ayrılacağına yönelik çıkan haberlere tepki gösterdi.

AK Parti'ye katılacak iddiası

Kulis bilgilerine dayandırılarak geçilen haberde Cemil Tugay’ın CHP’den istifa etmeye hazırlandığı ve AK Parti’ye katılacağı ileri sürülmüştü.

Son dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi’ndeki kirlilik iddiaları nedeniyle AK Parti’li isimler tarafından sıkça eleştirilerin hedefi almıştı.

İddiaları yalanladı

Tugay, "Bugüne kadar her türlü iftirayı attılar da bu kadar saçma sapanına ilk defa denk geldim. Böyle bir şeyi ortaya atanın da, akılları sıra algı yapmaya çalışanların da aklına şaşarım" diyerek ortaya kulis bilgisi olarak geçilen haberleri iftira olarak nitelendirdi.

“Döneklik başkalarına…”

Paylaşımın devamında ise dün olduğu gibi bugün de yarın da CHP’nin altı oku ışında mücadele vereceğini belirten Tugay, "Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, adaleti, laikliği son nefesime kadar savunmaya devam edeceğim. Döneklik başkalarına, onurla mücadeleye devam etmek bize" diyerek paylaşımını sonlandırdı.

 

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