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İzmir Urla'da yangın! Alevler ardına rüzgarı aldı, site tahliye edildi

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, yangına müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
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İzmir Urla'da yangın! Alevler ardına rüzgarı aldı, site tahliye edildi
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Balıklıova Mahallesi'nde bir site yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Alevlerin siteye yaklaşması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tedbiren sitenin tahliyesini başlattı.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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