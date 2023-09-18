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İzmir'deki yangın kontrol altında

Buca ile Torbalı ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
AA
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İzmir'in Buca ile Torbalı ilçeleri arasında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Doğancılar ile Demirciler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 45 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 9 dozerle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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