Kadıköy'de yangından kaçmak için 3. kattan atlayan kadın hayatını kaybetti

Acıbadem Mahallesi'nde 3 katlı binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Yangının çıktığı dairede bulunan Hatice ve Cemil A, alevlerden kurtulmak için bulundukları daireden binanın bahçesindeki boş alana atladı. Binanın zeminine düşen Hatice A. hayatını kaybederken, bahçedeki çardağın üzerine düştüğü öğrenilen Cemil A. yaralandı.

Cemil A. ile yangının çıktığı daireden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran ve dumandan etkilenen Şeyma A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangını gören mahalle sakini Ahmet Şahin, "Yanarken buradaydık. En üst, çatı katı yanıyordu. Kadının arkaya çimlerin üstüne kendini attığını gördük. Demirlere asılı vaziyetteydi. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz." diye konuştu.