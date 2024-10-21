Kahraman savcı kendisini tehdit eden 'Yenidoğan çetesini' böyle karşıladı

Türkiye, İstanbul'da 19 hastanenin adının karıştığı ve 10 bebeğin vahşice ölümüne yol açan yenidoğan çetesini konuşuyor. Para için sağlıklı bebekleri öldüren çetenin tüyler ürperten konuşmaları gün yüzüne çıkarken, 22’si tutuklu toplam 47 kişinin yargılandığı dava devam ediyor. Bu korkunç olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Savcı makamında tehdit edilmişti

Konu gündemden düşmezken çete ve bağlantılarını tespit eden, odasında tehdit edilmesine rağmen soruşturmanın peşini bırakmayan Savcı Yavuz Engin gündem oldu. Çete üyeleri tarafından tehdit edilen savcının kayıt altına aldığı o anlar sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Çete üyesi Mustafa Kemal Zengin, savcıyı odasında şu sözlerle tehdit etmişti:

"Ben 50 kişiye talimat verdiysem, benim adıma 50 kişi hareket ediyorsa sen gelenleri toplamakla bitiremezsin. Bunlar normal birileri değil diyorum. Sal içeridekini. Belayı defet. Artık mevzu şey mevzusu değil, kasıtlı olarak zarar mevzusu. Karşındaki adil insan değil. Gittiğin poligonda giriş çıkış saatin, yanındaki güvenliğin artırılması ailen kiminle konuşuyor? Kız kardeşin kiminle konuşuyor? Baban nereye gidiyor. Hanımı bakkala giderken mi? Babası camiye giderken mi? Neyin tedbirini alacaksın. Karşındakinin kim olduğunu bilmeden."

Adliyeye ters kelepçeyle getirilmesini izledi

Mustafa Kemal Zengin ayrıca savcıya kendisiyle bir hatıra fotoğrafı çekip sosyal medyada paylaşması halinde zarar görmeyeceğini söyleyerek şantaj yapmıştı. Tehditlere boyun eğmeyen savcı, aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlının Büyükçekmece Adliyesi'ne ters kelepçeyle getirilmesini izledi. O anlara ait kareler ortaya çıktı. Fotoğraf ise sosyal medyanın gündemine oturdu.