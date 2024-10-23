  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Takip Et

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Takip Et

Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Elbistan merkezli depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirlendi. Depremin derinliği 5.0 olarak ölçüldü.

Kısa süreli panik yaşandı

Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi. 

Air India ve Singapore Airlines, 51 yeni ortak uçuş noktası ile iş birliğini genişletiyorAir India ve Singapore Airlines, 51 yeni ortak uçuş noktası ile iş birliğini genişletiyorŞirket Haberleri

 

THY Teknik A.Ş., IndiGo uçaklarının geri teslim bakımlarını yapacakTHY Teknik A.Ş., IndiGo uçaklarının geri teslim bakımlarını yapacakŞirket Haberleri

 

 

Gündem
Meclis harekete geçti! "Yenidoğan çetesi" ile ilgili Araştırma Komisyonu kuruldu
Meclis harekete geçti! "Yenidoğan çetesi" ile ilgili Araştırma Komisyonu kuruldu
NATO, Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusuna ne diyor?
NATO, Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusuna ne diyor?
Bahçeli'nin Öcalan çağrısına tepki gösteren İYİ Parti lideri Dervişoğlu, kürsüde idam ipi fırlattı
Bahçeli'nin Öcalan çağrısına 'idam ip'li tepki
FETÖ operasyonu: Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz gözaltında
FETÖ operasyonu: Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz gözaltında
Hukukçular bunu tartışıyor: Terör örgütü elebaşı Öcalan için yasal değişiklik şart mı?
Hukukçular tartışıyor: Öcalan için yasal değişiklik şart mı?
Devlet Bahçeli'nin, Öcalan çıkışı ne anlama geliyor?
Devlet Bahçeli'nin, Öcalan çıkışı ne anlama geliyor?