Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Elbistan merkezli depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirlendi. Depremin derinliği 5.0 olarak ölçüldü.

Kısa süreli panik yaşandı

Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.