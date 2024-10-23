Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Elbistan merkezli depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirlendi. Depremin derinliği 5.0 olarak ölçüldü.
Kısa süreli panik yaşandı
Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 23, 2024
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/kOwA0io0D8
23.10.2024, 10:19:31 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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