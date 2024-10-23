Air India ve Singapore Airlines, 51 yeni ortak uçuş noktası ile iş birliğini genişletiyor

Anlaşma 2010'dan bu yana hava yolları arasındaki ortak uçuş düzenlemelerinin ilk büyük gelişimini gösteriyor ve müşterilerine Singapur ile Hindistan arasında ve ötesinde gelişmiş seyahat seçenekleri sunuyor.

Haftalık toplam uçuş sayısı 56'ya çıkacak

27 Ekim 2024 tarihinden itibaren, hava yolları Singapur ile Hindistan'ın Bengaluru ve Chennai şehirleri arasında ortak uçuş gerçekleştirecek olup haftalık toplam ortak uçuş sayısını 14'ten 56'ya çıkaracaklar.



Singapore Airlines, Air India’nın iç hat uçuşlarında Delhi ile Amritsar, Bengaluru, Coimbatore, Lucknow ve Varanasi arasında ve Mumbai ile Ahmedabad, Amritsar, Bengaluru, Coimbatore, Goa, Jaipur, Kolkata, Lucknow ve Thiruvananthapuram arasında; ayrıca Kolkata ile Guwahati arasında ortak uçuş yapacak.

Air India müşterileri, Singapore Airlines ağındaki 29 varış noktasına ulaşabilecekler

Air India müşterileri, Singapore Airlines ağındaki 29 varış noktasına ulaşabilecekler. Bu şehirler; Adelaide, Brisbane, Cairns, Darwin, Melbourne, Perth ve Sidney (Avustralya), Bandar Seri Begawan (Brunei), Phnom Penh ve Siem Reap (Kamboçya), Denpasar, Jakarta, Medan ve Surabaya (Endonezya), Fukuoka, Nagoya, Osaka, Tokyo-Haneda ve Tokyo-Narita (Japonya), Busan ve Seul (Güney Kore), Kuala Lumpur ve Penang (Malezya), Auckland (Yeni Zelanda), Cebu ve Manila (Filipinler) ile Danang, Hanoi ve Ho Chi Minh City (Vietnam). Buna Kuala Lumpur'a yönelik mevcut kod paylaşımı düzenlemeleri de dahil.

Singapore Airlines yolcularına Air India'nın hizmet verdiği Bengaluru, Delhi ve Mumbai'den Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki 12 uluslararası uçuş noktasına bağlantı sağlayabilecekler. Bu şehirler Kopenhag (Danimarka), Paris (Fransa), Frankfurt (Almanya), Milano (İtalya), Nairobi (Kenya), Amsterdam (Hollanda), Cidde ve Riyad (Suudi Arabistan), Colombo (Sri Lanka) ve ayrıca Birmingham, Londra-Gatwick ve Londra-Heathrow (Birleşik Krallık)’dur.

Her iki hava yolu da ağlarındaki diğer uçuş noktalarını da aşamalı olarak ortak uçuş düzenlemelerine dahil etmeyi planlıyor.



Düzenleyici onaylara tabi olarak ortak uçuşlar, hava yollarının ilgili rezervasyon kanalları aracılığıyla aşamalı olarak satışa sunulacak.



Air India Ticari İşler Başkanı Bay Nipun Aggarwal, şunları söyledi:

"Bu, misafirlerimize daha fazla seçenek ve genişletilmiş bir küresel ağ sunma çabamızın bir devamıdır. Air India ve Singapore Airlines uzun süredir ortaklar ve ortak uçuş anlaşmamızın bu genişletilmiş kapsamıyla, misafirlerimize Güneydoğu Asya, Uzak Doğu ve Avustralasya'daki uçuş noktalarına daha fazla bağlantı sunmaktan heyecan duyuyoruz. Ayrıca Singapore Airlines müşterilerini Hindistan’daki ve Hindistan’daki merkezlerimiz üzerinden Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’daki birçok noktaya yapacağımız uçuşlarda ağırlamayı dört gözle bekliyoruz."



Singapore Airlines Ticaret Direktörü Bay Lee Lik Hsin şunları söyledi:

“Singapore Airlines'ın Air India ile ortak uçuş düzenlemesi, iki taşıyıcımız arasındaki güçlü iş birliği ruhunu yansıtıyor. Bu, Hindistan ile Singapur ve ötesindeki hava yolculuğuna yönelik yüksek talebi karşılama ve her iki havacılık pazarının büyümesine katkıda bulunma konusundaki kararlılığımızı gösteriyor. Air India'nın yurt içi ağını ortak uçuş düzenlemelerimize eklemek, müşterilerimize SIA Grubu için önemli bir pazar olan Hindistan'da gelişmiş bağlantı ve kolaylık da sunacak."