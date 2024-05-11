Kamuda tasarruf adımları neler? Ayrıntılar belli oluyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi programını uygulayan hükümetin yeni tasarruf paketinde kamuya personel alımını azaltmayı planlıyor.

Bakan Şimşek dün "Önümüzdeki dönemde kamu maliyesine ilişkin bir çok hususta adım atacağız. Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile birlikte tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız" demişti.

Gözler paketin açıklanacağı Pazartesi gününe çevrilirken ABD'li haber ajansı Bloomberg, kamuda işe alımlarda kesintiler yapılacağını bildirdi. Bloomberg'in haberine göre kamuda önümüzdeki dönemde yalnızca emekli olan personellerin yerine işe alımlar yapılacak.

AK Parti iktidara geldiğinde devleti küçültüp, harcamaları kısarak daha verimli bir yapı oluşturma iddiasına taşıyordu.

Kamu şirketleri satılacak işçiler özel sektör tarafından istihdam edilecek, merkezde toplanan yetkiler yerele devredilerek kadrolu memur sayısı azalacaktı.

2003 yılında Türkiye’de kamuda çalışan kişi sayısı 2 milyon 187 bin 599’du. 2013 yılına gelindiğinde bu sayısı 3 milyon 223 bin 484’e çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine bakıldığında Mart 2024 itibariyle kamuda istihdam edilenlerin sayısı 5 milyon 238 bin 424'e çıkmış durumda.

Ekonominin hız kesmeye başladığı yıllarda peş peşe gelen seçimler 2013 yılından bu yana kamuda çalışanlarının sayısının 2 milyondan fazla artmasına neden oldu.

20 yılda kamuda çalışanaların sayısı yüzde 100 arttı

2002 yılında iktidar koltuğuna oturduğunda devleti küçültme iddiasını taşıyan AK Parti, aradan geçen 20 yılda kamuda çalışan sayısını yüzde 100’den fazla artırmış bulunuyor.

Türkiye’de istihdam edilen 32 milyon kişi olduğu dikkate alındığında neredeyse her 6 kişiden birinin kamuda çalıştığı görülüyor.

Kamuda istihdam edilen 4 milyon 257 bin 624 kişi genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde çalışıyor.g

Mart 2024 sonu itibariyle kamu çalışanlarının 3 milyon 471 bin 190'ı kadrolu, 378 bin 13'ü sözleşmeli olarak çalışıyor. 1 milyon 237 bin 626 kişi ise sürekli işçi statüsünde. Geçici olarak istihdam edilen 48 bin 148 işçi bulunuyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde istihdam edilenlerin sayısı 322 bin 347’ye çıktı.

Özel bütçeli diğer idarelerde ise 2024 itibarıyla istihdamda görünenlerin sayısı 105 bin 551 kişi oldu.

Sosyal güvenlik kurumlarında çalışan sayısı 42 bin 562 olurken, bu dönemde döner sermayeler ve kefalet sandıklarındaki çalışan sayısı 235 bin 677 kişi oldu.

Aynı dönemde diğer kamu idarelerindeki personel sayısı 6 bin 227 kişi oldu.

Kamu İktisadi Teşekküleri'nde 103 bin 807 kişi, TRT, PTT gibi özel kanunu bulunan kuruluşlardan çalışan sayısı 38 bin 834'e çıktı. İl özel idarelerinde 10 bin 203, belediyelerde 186 bin, belediye iktisadi teşekküllerinde ise 641 bin 692 kişi çalışıyor.