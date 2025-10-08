Kandilli duyurdu: Balıkesir Sındırgı’da deprem

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlgili sarsıntı saat 10:17’de gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin merkez üssünün Sındırgı olduğunu ve yerin 10.4 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

Yüzeye yakın oldukları için daha fazla hissediliyor

Depremin 10.4 kilometre derinlikte meydana gelmiş olması, "sığ deprem" sınıfına girmesine neden oluyor. Bu tür depremler, küçük magnitüdlere sahip olsalar bile yüzeye yakın oldukları için daha fazla hissedilebiliyor.