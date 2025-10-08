  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kandilli duyurdu: Balıkesir Sındırgı’da deprem
Takip Et

Kandilli duyurdu: Balıkesir Sındırgı’da deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kandilli duyurdu: Balıkesir Sındırgı’da deprem
Takip Et

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlgili sarsıntı saat 10:17’de gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin merkez üssünün Sındırgı olduğunu ve yerin 10.4 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

 

Yüzeye yakın oldukları için daha fazla hissediliyor

Depremin 10.4 kilometre derinlikte meydana gelmiş olması, "sığ deprem" sınıfına girmesine neden oluyor. Bu tür depremler, küçük magnitüdlere sahip olsalar bile yüzeye yakın oldukları için daha fazla hissedilebiliyor.

Uyuşturucu soruşturması | Polat çiftinin kan örnekleri alınacakUyuşturucu soruşturması | Polat çiftinin kan örnekleri alınacakGündem
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Cüneyt Özdemir'den uyuşturucu operasyonuna tepki: Hayatımda ilk kez görüyorum!Cüneyt Özdemir'den uyuşturucu operasyonuna tepki: Hayatımda ilk kez görüyorum!Gündem
Sağlık Bakanlığı 2.764 sürekli işçi alacak: İşte başvuru şartlarıSağlık Bakanlığı 2.764 sürekli işçi alacak: İşte başvuru şartlarıEkonomi

 

 

Gündem
Mersin'de müşteriye kötü davranan pazarcıya tezgah kapatma ve para cezası verildi
Müşteriye kötü davranan pazarcıya tezgah kapatma ve para cezası verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonla mücadele şüphesiz ki kolay değil
Enflasyonla mücadele şüphesiz ki kolay değil
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama: Üç arkadaşımızın getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan alıkonulan üç milletvekiliyle ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Özgürlük Filosu' açıklaması: Netanyahu'nun yaptığı korsanlıktır
Dışişleri'nden 'Özgürlük Filosu' açıklaması: Netanyahu'nun yaptığı korsanlıktır
Mide bulandıran gıda skandalı! 17 ton bozuk et ele geçirildi
Mide bulandıran gıda skandalı! 17 ton bozuk et ele geçirildi
Cüneyt Özdemir'den uyuşturucu operasyonuna tepki: Hayatımda ilk kez görüyorum!
Cüneyt Özdemir'den uyuşturucu operasyonuna tepki: Hayatımda ilk kez görüyorum!
AFAD duyurdu: Malatya güne depremle uyandı

Deprem Haberleri

AFAD duyurdu: Malatya güne depremle uyandı
Bu konularda ilginizi çekebilir
deprem