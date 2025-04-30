Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ordu’da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler mevkii açıklarında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 8,3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Büyüklüğü 3,4 olarak ölçülen deprem, bölgedeki bazı yerleşim alanlarında hafif şekilde hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar ya da hasar bildirilmedi.