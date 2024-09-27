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Kandilli Rasathanesi'nden Marmara depremi açıklaması

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Marmara Denizi tabanına yerleştirilen 8 deniz dibi sismometresi ile 10 ay boyunca veri toplayarak bölgedeki olası depremlerin yerleri ve büyüklükleri hakkında bilgi elde etmeyi hedeflediğini açıkladı. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, bu çalışmanın Türkiye nüfusunun büyük bir kısmını ilgilendiren Marmara Bölgesi'nin deprem riskini daha iyi anlamak için titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Kandilli Rasathanesi'nden Marmara depremi açıklaması
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Japon bilim insanları ile yaptığı işbirliği kapsamında Marmara Denizi'nin tabanına yerleştirilen 8 deniz dibi sismometresi (OBS) ile 10 ay boyunca sismik veri topladı.

Bu doğrultuda Marmara Denizi'nin 145 metre ila 1269 metre arasında değişen derinliklerinden veri toplayan sismometreler, TÜBİTAK Marmara Gemisi aracılığıyla toplanarak bir araya getirildi.

Analize başlandı

Rasathane, deniz altı sismometrelerinden elde ettiği verilerle Marmara Denizi içindeki fay hattının özellikle İzmit Körfezi segmentindeki hareketlerinin analizine başladı. Analiz sonucunda bölgedeki olası depremlerin yerleri ve büyüklükleri hakkında detaylı bilgi elde edilmesi amaçlanıyor.

"Araştırmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Türkiye nüfusunun büyük bir kısmını ilgilendiren Marmara Bölgesi'nden deniz altı sismometreleriyle veri alabilmenin gururunu yaşadıklarını kaydederek, "Dünyada çeşitli örnekleri olan ancak ülkemizde yaygın olmayan deniz çalışmalarını Marmara Denizi tabanında gerçekleştiriyoruz. Enstitü olarak, sismik aktivite potansiyelinin yüksek olduğu Marmara Bölgesi'nin deprem riskini daha iyi anlamak için araştırmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. ​​​​​​​

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