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Kanun teklifi Meclis'e sunuldu: SGK yurt dışından ilaç temin edecek

AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu kanun teklifi ile yurt dışından ilaç temini konusunda yeni adımlar atılıyor. Yeni düzenleme ile hayati önemdeki ilaçlara erişimde sıkıntı yaşanmaması, hastaların ilaç fiyat farkları ödemesi gibi hasta mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Haber Merkezi
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Kanun teklifi Meclis'e sunuldu: SGK yurt dışından ilaç temin edecek
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan teklifte, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yurt dışından gerçekleştirilecek beşeri tıbbi ürün alımları ve bunlara ilişkin hizmet alımlarının Kamu İhale Yasası’ndan istisna tutulması öngörülüyor.

Hizmet alımları, yurt dışı ilaçların temin ve dağıtım süreçleri kapsamında ilgili mevzuat hükümleri ve fiilî gereklilikler sebebiyle alımı mecburi olan ancak ihale ile alımında güçlük yaşanan, ilaç transferi, gümrükleme, farmakovijilans ve karekodlama işlemleriyle ilgili hizmetlerin alımlarından ibaret olacak.

Maliyetlerde düşüş yaşanacak

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gerekli görülen ancak yurt içinden sağlanması mümkün olmayan beşerî tıbbi ürünler, Sağlık Bakanlığı onayı ile SGK tarafından yurt dışından temin edilerek hastalara ulaştırılacak. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, teklife göre ilaç temin kaynakları çeşitlendirilecek, bu da rekabeti artırıcı etki oluşturarak maliyetlerde düşüşe ve kamu yararına yol açacak.

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