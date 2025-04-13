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Karabük'te 35 köy yolu ulaşıma kapalı! Yol açma çalışmaları sürüyor

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 85 köy yolundan 50'si ulaşıma açılırken, 35 köy yolunu açma çalışması sürüyor.

Haber Merkezi
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Karabük'te 35 köy yolu ulaşıma kapalı! Yol açma çalışmaları sürüyor
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Eflani ilçesinde 45 köy yolu ulaşıma açılırken, Safranbolu ilçesinde de 5 kapalı köy yolu yapılan çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Ulaşıma kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor

Çalışmaların 5 greyder, 2 kar bıçaklı kamyon, 2 kepçe ve 3 kamyonetle sürdüğü kaydedildi. İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Karabük’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için İl Özel İdare ekiplerimiz, zorlu hava şartlarına rağmen gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz" denildi.

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