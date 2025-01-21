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Karamahmutoğlu'ndan Ümit Özdağ açıklaması: İyimserliğimiz yerini karamsarlığa bırakmış vaziyette

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Ümit Özdağ'ın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesine ilişkin "İşin doğrusu şimdiye kadar iyimserdik. Çünkü pazar günü duyurulan, aslında sadece savcılıktan bırakıldığı 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıydı. Fakat bugün gördük ki dosyada ikinci bir suçlama daha var. İyimserliğimiz yerini yüzde 50-50 karamsarlığa bırakmış vaziyette." açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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Karamahmutoğlu'ndan Ümit Özdağ açıklaması: İyimserliğimiz yerini karamsarlığa bırakmış vaziyette
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek vermek için gelen  Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, İstanbul Adalet Sarayı önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Karamahmutoğlu, iki suçlama yöneltilen Özdağ'ın savcılıktaki ifadesinin ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan serbest bırakıldığını, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan ise tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini söyledi.

"İyimserliğimiz yerini yüzde 50-50 karamsarlığa bırakmış vaziyette"

Mahkemenin kararını ağırbaşlılıkla bekleyeceklerini kaydeden Karamahmutoğlu, "İşin doğrusu şimdiye kadar iyimserdik. Çünkü pazar günü duyurulan, aslında sadece savcılıktan bırakıldığı 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıydı. Fakat bugün gördük ki dosyada ikinci bir suçlama daha var. Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarından kaynaklı 'halkı tahrik' suçlaması. Bunun üzerinden ne karar alınacağının sonucunu bu akşam burada bekleyeceğiz. İyimserliğimiz yerini yüzde 50-50 karamsarlığa bırakmış vaziyette." dedi. 

Karamahmutoğlu, dosyadaki delillerin, sadece Özdağ'ın sosyal medya paylaşımlarının ekran görüntüleri olduğunu söyledi.

Adliye önünde toplanan partililer, Karamahmutoğlu'nun açıklamasına sloganlarla destek verdi.

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