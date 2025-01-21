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Zafer Partisi'nden 'Ümit Özdağ' açıklaması: Dosya terör savcılığında

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, gözaltına alınan Ümit Özdağ'ın dosyasının terör savcılığına teslim edildiğini ve gizlilik kararı alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Zafer Partisi'nden 'Ümit Özdağ' açıklaması: Dosya terör savcılığında
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilirken, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Dinçer, X'te yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Genel başkanımızın dosyası terör savcılığına teslim edildi. Soruşturmaya gizlilik kararı alındı. Adliyenin önünde beklemeye devam ediyoruz. Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacaktır."

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