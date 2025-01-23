Kartalkaya'da hayatını kaybedenlere veda! Son yolculuğa uğurlanıyorlar

Türkiye, Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yangın faciasında hayatına kaybedenlere ağlıyor. Yurdun pek çok yerinde yangında yaşamını yitirenler için cenaze törenleri yapılıyor.

Kartalkaya’da yaşamını yitiren 78 kişinin cenazeleri cenaze törenleri ile toprağa veriliyor.

Doğan ailesine veda

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında yaşamını yitiren Mert Doğan ile eşi ve iki çocuğunun cenazeleri, Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.

Yangında yaşamını yitiren Mert Doğan (41), eşi Duygu (40) ile kızları Doğa (9) ve Mavi Doğan’ın (7) cenazeleri, merkez Yüreğir ilçesindeki Havutlu Mezarlığı’na getirildi. Cenazeye katılan ailenin yakınları, gözyaşı döktü. Anne Ersin Doğan, tek çocuğu Mert Doğan’ın tabutuna sarılarak öptü. Burada kılınan namazların ardından cenazeler dualarla toprağa verildi. stanbul’da yaşayan Mert ve Duygu Doğan çiftinin, yarıyıl tatili için kızlarıyla Kartalkaya Kayak Merkezi’ne gittikleri, 24 Ocak’ta da Adana’daki yakınlarını ziyaret etmeyi planladıkları öğrenildi. Mert Doğan’ın, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki polyester firmasının genel müdürü olduğu belirtildi. Çift ve 2 kızı, Grand Kartal Otel’de çıkan yangında yaşamlarını yitirmişlerdi.

Dr. Öğretim Üyesi Kübra Tonguç için gözyaşları sel oldu

Bolu'da çıkan yangında hayatını kaybeden Dr. Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın ve kızı minik Alya Altın'ın cenazeleri, Manisa'nın Soma ilçesine getirildi. Baba evinde helallik alınması sırasında gözyaşları adeta sele döndü.

Yangında yaralanan Hilmi Altın'ın babası olan eski Denizli İl Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Altın, gelini ve torunu için dua ettirirken gözyaşlarına hakim olamadı.



Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Somalı Tonguç ailesinin kızları ve torunları baba evi Manisa'nın Soma ilçesine getirildi. Yangında hayatını kaybeden Dr. Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın ve kızı 4. sınıf öğrencisi Alya Altın için helallik alındığı sırada aile bireyleri fenalık geçirdi. Kübra Tonguç Altın'ın annesi Fatma Tonguç, babası Ergin Tonguç ve kız kardeşi Büşra Boztepe, kayınbabası eski Denizli İl Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Altın güçlükle ayakta dururken yakınları tarafından teselli edildi. Gelini ve torunu için helallik isteyen ve dua ettiren eski Denizli İl Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Altın ise konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Anne ve kızın cenazeleri ardından, cenaze namazının kılınacağı Parkaltı Camii'ne götürüldü.

Kübra Tonguç Altın'ın eşi Hilmi Altın'ın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

25 yaşındaki Şevval Şahin 12. kattan atlamıştı

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şevval Şahin, son kez Bartın'daki baba ocağına getirildi. Baba Bilhan Şahin, yaklaşık 1,5 ay önce sarılarak çalışmaya gönderdiği kızını bu kez ise öpücük göndererek son yolculuğuna uğurladı.

Otel yangınında 12. kattan atlayarak ağır yaralı olarak Abant İzzet Baysal Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şevval Şahin, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bu sabah baba ocağına getirilen Şevval Şahin, evinin önünde okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından cenaze namazı kılınmak üzere evin önünden çıkarıldı.



Yaklaşık 1,5 ay önce kızına sarılıp Bolu'ya çalışmaya gönderen anne Bilhan Şahin, bu kez ise cenaze aracına konan kızının tabutu başına kadar giderek, "güle güle kızım" diye vedalaştı. Cenaze aracı hareket edince ise acılı anne, art arda gönderdiği öpücükle kızına veda etti.