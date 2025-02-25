Kartalkaya raporu: “İş güvenliği denetimi yangını önleyebilirdi”

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

TMMOB bünyesindeki; Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ile Mimarlar Odası, Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasına ilişkin raporunu tamamladı. Raporda, iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin yapılmış olması halinde yangının çıkmayacağı veya hemen söndürülmüş olacağı bildirildi. Mevzuatta bazı zorunlulukların kaldırılmasına yönelik düzenlemelerin de eleştirildiği raporda, itfaiye denetimini devre dışı bırakan uygulamaların kuralsızlaşmaya hizmet ettiği, ilgili yönetmeliğin yangın algılama sistemine gerek olmadığına ilişkin hükmün iptal edilmiş olmasına rağmen Çevre Bakanlığı tarafından düzenleyici işlemin yapılmadığının altı çizildi.

Raporda yaygınla mücadelede yapı kullanma izni sonrasında denetim ve bakım hizmetlerinin yetersizliğinin önemli rolünün bulunduğu bildirildi. En az iki yangın merdiveni bulunması şartına karşılık bir merdiven var, yangına en az 90 dakika dayanıklı olması gereken merdiven kapıları ahşaptan yapılmış, merdivende kaçışı engelleyecek şekilde baz istasyonu ve elektrik şaftı yapılmış. Asansör yangın algılama sistemine bağlı değil ve yangında çalışmaması gerektiği halde çalıştı. Yangında kullanılacak su için sabit boru tesisatı yok, yangın dolaplarına su sağlayan depolarda su yok. İtfaiye uzak olduğu için OSB’lerde olduğu gibi kendi itfaiyesine sahip olması gerektiği halde kurulmamış.

Raporun son bölümünde denetimin kamusal bir görev ve sorumluluk olduğunun altı çizilerek, piyasanın insafına bırakılamayacağı bildirildi. Acilen bir denetim mekanizması oluşturulması gerektiği belirtilerek, bu konuda görev düşen kurumlar şöyle sıralandı: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşletme sahipleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sigorta şirketleri, LPG dağıtım şirketleri, AFAD veya Belediyeler Birliği.