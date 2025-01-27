Kartalkaya yangını | Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekilinin ifadeleri ortaya çıktı

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, yangın güvenliğine ilişkin bir dilekçe verildiğinde ilgili birime gönderildiğini belirterek, “Dilekçe geldiğinde haberim olmaz. Denetimden sonra da haberim yoktur. Ancak belediyede yazışmaların olduğu AKOS sistemine düştüğünde takip edebilirim” dedi.

Geri çekilen dilekçe

Grand Kartal Oteli’nin yangın uygunluk raporu için 12 Aralık’ta belediyeye başvurduğu, 16 Aralık’ta sekiz eksikliğin bildirildiği, şirketin 24 Aralık’ta dilekçesini çekip 72 metrekarelik kafeterya için başvurmuştu. Gülener, bu konuyla ilgili şunları söyledi:

“Grand Kartal Otel’e ilişkin, itfaiyenin yazışması bana gelene kadar haberim olmamıştı. Geri çekilme dilekçesi dikkatimi çektiği için itfaiye müdürüne sordum. ‘İtfaiye raporu için başvurmuşlardı. İkinci bir dilekçeyle başvurularını çekiyorlar’ (dedi.) ‘Yapmamız gereken nedir’ dedim. Dilekçeyi iptal edebileceklerini söyledi.”

Gazeteci İsmail Saymaz’ın Halk TV’deki köşesinde aktardığına göre, Gazella Oteli Müdürü Ahmet Demir ile bu konuda bir görüşme yaptığını kabul eden Gülener, “Bir evrakı olduğunu söyledi. ‘Bakabilir misiniz’ dedi. (Bu görüşme) Dilekçe verdiği aşamadan sonra olabilir. Verilen dilekçelerde bize başvurulması rutin bir iştir” dedi. Gülener, “Talep üzerine yapılan denetimlerde eksiklik geldiğinde uygunsuzluk raporu talep edene teslim ederiz. Grand Kartal Oteli sahiplerini yakından tanımam” diye ekledi.

İtfaiye Müdür Vekili: İkinci denetimde gereğini yapmasını söyledim

İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da, sekiz eksiklik tespit edildiğini, denetime giden amir İrfan Acar’dan öğrendiğini belirterek, “15 günlük süreyi bildiğim için ikinci denetimde gereğini yapmasını söyledim” dedi.

“Buranın kontrolü, ruhsat vermeye yetkili idarededir”

“Eksikliği öğrendiğimde işlemim olamaz. Çünkü işlem neticesinde talep sahibinin inceleme istediği yeri kapatıp kapatmayacağını bilemem. O yüzden buranın kontrolü, ruhsat vermeye yetkili idarededir” diyen Coşkun, Başkan Tanju Özcan ve Yardımcısı Gülener tarafından telkinde bulunulmadığını belirterek, “Başkan ve başkan yardımcısının Grand Kartal Otel’in yangın güvenliği yönünden denetim talebinin geri alınması hususunda herhangi bir talimatları olmadı. Onlarla bu konuda bir görüşmem yoktur” dedi.

İptal dilekçesi veren işletmelerle ilgili takip yapmıyorlarmış

Coşkun, iptal dilekçesi veren işletmelerle ilgili takip yapmadıklarını anlatarak, şunları söyledi:

“Vatandaşın dilekçesini iptal etme hakkı vardır. Uygunsuzluk raporu düzenlediğimiz zaman bunu talep edene veririz. Talep eden, bunu ruhsat vermeye yetkili idareye verir. Takibini yapmayız. Çünkü diğer idarelerden ruhsat için gereken belgeleri alıp almadığını bilmemiz mümkün değildir. Ruhsat kontrolünü biz yapmayız. Ruhsatsız bir yapıya da talep edilmesi halinde belge verebiliriz. Ruhsatsız olduğunu bilsek de ruhsat yönünden inceleme yapamayız. Çünkü görevimiz değildir. Hiçbir yerde ruhsat kontrolü yapmıyoruz.”