Kartalkaya otel yangını: Başmüfettiş Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verildi!

Bakanlık, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmesini kararlaştırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilk duruşma görüldüğü sırada 18 Temmuz’da yangının çıktığı tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan, otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında soruşturma izni verilmesine karar vermişti.

32 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 78 kez "olası kastla öldürme", "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istenen 13 sanık ile "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen 19 sanık, pazartesi Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. 32 sanıklı davanın yargılanması 22 Eylül'de devam edecek.