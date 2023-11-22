Kayıp mal sahibini kiracısının öldürdüğü ortaya çıktı

Battalgazi ilçesi İskender Mahallesi Valide Sultan Sokak'ta meydana gelen olayda İlhan T.'den (58) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis merkezine bildirdi.



Çalışma başlatan polis, İlhan T.'yi akşam saatlerinde ikamet ettiği apartmanın girişinde bulunan ve mülkiyeti kendine ait olan terzi dükkanında silahla vurulmuş halde buldu. Ekipler yaptıkları soruşturmada kayıp olarak aranan İlhan T.’nin kiracısı H.T. tarafından öldürüldüğünü belirlerken, zanlı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.



İlhan T.’nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

