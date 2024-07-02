Kaymakam kararnamesinin perde arkası ortaya çıktı: Dikkat çeken atama ve görevden almalar

Vali yardımcısı ve ilçelerde kaymakam olarak görev yapan mülki idare amirlerinin 2024 yaz dönemi atamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan kararnamede, büyük kentlerdeki valilikler ve kaymakamlıklar bünyesindeki değişikliklerin yanı sıra Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki kayyım uygulamasında görev alan vali yardımcıları ile kaymakamların bir bölümü de yer aldı.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde görevden alınan kaymakam Gerger'e atandı

Kararnamede, kamuoyuna yansıyan ya da yansımayan kimi olayların içinde bulunan mülki idare amirlerinin de bulunması dikkati çekti.T24'de Tolga Şardan'ın yazısında yer alan bilgilere göre marttaki yerel seçimlerde Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde MHP ile CHP arasında yaşanan ve seçimin yenilenmesine neden olan olaylar sırasında görev yapan Kaymakam Mesut Bolat görevden alındı. Bolat, Adıyaman’ın Gerger ilçesine atandı.

Ankara Emniyeti’nden sorumlu Ankara Vali Yardımcısı da görevden alındı

Şardan yazısında "Diğer bir atama ise Ankara Valiliği bünyesinde gerçekleşti. Geçen mayısta Ankara Emniyeti’nde 'gizli tanık' skandalı patladı. Skandalın ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner’in, olaydan önce gördüğü sıkıntıları anlattığı Ankara Emniyeti’nden sorumlu Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek’in görevden alınması dikkati çekti" ifadelerine yer verdi.

Şardan, "Burdur’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü’nde patlak veren taciz skandalı sırasında ASHB İl Müdürlüğü’nden sorumlu olan Vali Yardımcısı Yunus Emre Akpınar, Hakkari’nin Şemdinli ilçesine atandı" dedi.

Dikkat çeken diğer atamalar ise şöyle:

* Menzil Tarikatı’nın merkezinin bulunduğu Adıyaman’ın Kahta ilçesinin Kaymakamı Selami Korkutata, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinin yeni kaymakamı oldu.

* İsmailağa cemaatinin lideri Metin Balkanlıoğlu’nun akrabası olan Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde görevlendirildi.

Şanlıurfa yoğun atama yapılan kentler arasında

* Kararnamede yoğun atama yapılan kentler arasında Şanlıurfa yer aldı. Son yerel seçimlerde siyasi tartışmaların odağında yer alan ve Yeniden Refah Partisi’nin büyükşehir belediye başkanlığını AK Parti’nin elinden aldığı kentte görevli üç vali yardımcısı ile Haliliye, Harran, Suruç, Viranşehir, Karaköprü ve Halfeti ilçelerini yöneten kaymakamlar kararnamede yer aldı.

* Suriye sınırındaki Kilis’te görev yapan altı vali yardımcısından dördü, üç kaymakamdan ikisi değiştirildi.

* Muğla’dan sadece bir vali yardımcısının tayini çıkarken, Antalya’dan iki vali yardımcısı ile Muratpaşa, Gazipaşa, İbradı, Gündoğmuş ve Demre ilçelerinin kaymakamları değiştirildi.

* Diyarbakır merkezli atamalarda iki vali yardımcısının yanı sıra Yenişehir, Ergani, Bismil, Çınar, Çermik ve Kayapınar ilçelerinin kaymakamları değiştirildi.

* Cizre’nin kadın kaymakamı ve aynı zamanda ilçenin kadın belediye kayyımı Nazlı Demir, bakanlık merkez teşkilatında göreve getirildi. Demir, İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nde daire başkanı olarak görev yapacak.

* Ankara’da Şereflikoçhisar, Nallıhan, Bala, Çubuk ve Çamlıdere, İstanbul’da Başakşehir, Eyüpsultan, Avcılar, Bayrampaşa ve Şişli, İzmir’de Karabağlar, Kiraz, Beydağ, Torbalı, Bayındır, Dikili ve Kınık kaymakamları değişti.