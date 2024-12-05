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Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir dava daha... Avukatı konuştu: Açılan ceza dava sayısı 18 oldu

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yeni bir dava daha açıldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan ceza dava sayısı 18 oldu. Bu davalarda istenen toplam ceza miktarı ise 65 yıl hapis ve aynı süre boyunca siyasi yasak" dedi.

Haber Merkezi
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Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir dava daha... Avukatı konuştu: Açılan ceza dava sayısı 18 oldu
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Avukat Celal Çelik, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir ceza davası daha açıldığını söyledi.

Çelik, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir ceza davası daha açıldığını öğrendik. Bugün itibarıyla Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan ceza dava sayısı 18 oldu. Bu davalarda istenen toplam ceza miktarı ise 65 yıl hapis ve aynı süre boyunca siyasi yasak" dedi.

 

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