Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Ekrem beyi moralli buldum. Moralli olmasının altında yatan kendisinin davasında ve mücadelesindeki haklılık inancı. Bu ortamda hapse girmek, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı gibi önemli bir görevi yaparken, bir kişinin hapse atılması doğru değildir. Çünkü, Ekrem bey gitti ifadesini verdi.

"Demokrasi açısından doğru değil"

Dolayısıyla, tutuklanması, hapse atılması demokrasi açısından da, insan hakları açısından da doğru bir davranış değildir.

Ekrem İmamoğlu ile neler konuşuldu?

Sohbet ettik, Türkiye meselelerini konuştuk, Orta Doğu’yu konuştuk. Kendisi bazı notlar aldı. Gördüğüm manzara şu, insanlık tarihi adalet mücadelelerinin tarihidir. 21. yüzyıldayız aynı mücadeleyi yapıyoruz.

"Haksız kılabilecek taşkınlıklardan kaçınmak gerekiyor"

Bu mücadeleyi yaparken de mücadeleyi haksızlık kazandıracak eylemden kaçınmak gerekiyor. Bu mücadeleyi haksız kılabilecek taşkınlıklardan da özellikle kaçınmak gerekiyor. O zaman geniş kitlelerin desteğini alabiliriz. Adaletin olmadığı yerde bir toplum huzur içinde yaşayamaz.

"Çok saygın insanlar Silivri'de"

Silivri’de yatan çok sayıda saygın insan burada. Buradan tekrar halkıma, şiddetten ve taşkınlıklardan uzak durmalarını, adalet mücadelesi edebileceğimiz her türlü mücadeleyi sonuna kadar sürdürmelerini söylüyorum. Bunu yaparsak çok daha güçlü ve dirençli olacağız."