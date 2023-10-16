Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ‘resmen’ kuruldu

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde özel bütçeli olarak Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Kuruldu. Başkanlık bünyesinde Marmara bölgesi için ayrı bir kentsel dönüşüm genel müdürlüğü yer alacak.

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik ile bazı idarelerin yapılarında değişikliğe gidilirken, 792’nci maddeye yapılan ekleme ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulması öngörüldü.

Özel bütçeyle kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Kanunla verilen görevler yanı sıra, kentsel dönüşüme ilişkin mevzuat hazırlama, kentsel dönüşüm ve gelişim alanları ilanı ile yıpranan tarihi/kültürel varlıkların yenilenmesine ilişkin hazırlık işlemlerini yürütecek.

Başkanlık bünyesinde, ‘Kentsel Dönüşüm’, ‘Marmara Kentsel Dönüşüm’ ve ‘Taşınmaz Kaynak Geliştirme ‘ olmak üzere üç ayrı genel müdürlük olacak. Ayrıca 7 daire başkanlığı, hukuk müşavirliği ve basın müşavirliği birimleri olacak.

Başkanlığın kurulmasıyla birlikte, Bakanlık bünyesindeki; Bursa, İstanbul ve İzmir Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri kapatıldı. Bunların varlık ve yükümlülükleri Başkanlığa devredildi.

Başkanlığın merkez teşkilatı için 544, taşra teşkilatı için de 643 kişilik kadro oluşturuldu.