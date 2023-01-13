Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kadın Buluşması programına katılan Kılıçdaroğlu, her kadının gönlünden, aklından hak, hukuk ve adaletin geçtiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal, bu ülkeye adaleti getirecek, getireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Bu ülkede bir dert varsa o derdi en yakından çekenler kadınlardır. Sorunu en başta bilen ve sorunu yaşayan kadınlardır. Kadınların sezgisi erkeklerden çok daha güçlü. Neyin iyi, neyi, neyin kötü olduğunu erkeklerden daha iyi bilirler. Kendi hayatımdan da bunu biliyorum. Ailemden de bunu biliyorum. Annemden de bunu biliyorum. Dolayısıyla kadınların mutlu olduğu bir ülke, aslında hepimizin mutlu olduğu bir ülkedir." diye konuştu.

Ülkeye huzuru ve bereketi getirmenin herkesin ortak görevi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Pek çok sorun var, dile getirildi. Kadın cinayetleri var, biliyorsunuz. Hak arayan kadınların öldürülmesi caiz midir, doğru mudur? Bunun mücadelesini yapmak zorundayız. Bizim Kadın Kollarının bir telefon numarası var. Bir kadın şiddete uğruyorsa oraya telefon ettiği zaman hemen avukat veriyoruz, hemen psikolog görevlendiriyoruz. Bunu sakın unutmayın. Bir yerde bir haksızlığa uğradıysanız telefonu aradığınızda telefonun ucunda sizin derdinize ulaşacak, sizin hakkınızı savunacak bir avukatı göreceksiniz."

Kılıçdaroğlu, adaletin, hukukun herkes için olması gerektiğini vurguladı.

Birçok sorun olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Benim bu ülkenin bütün kadınlarına sözümdür; en geç bir yıl içinde bütün Türkiye'nin her yerinde yurt sorununu çözeceğim. Evlatlarımız sıcak suyu, soğuk suyu, geniş bant internet erişimi olan yurdunda kalacak." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, anaokulundan başlayıp üniversiteye kadar bir ailenin geçim sıkıntısı varsa bunu afişe etmeden evladının karnını sosyal devletin doyuracağına ve ona her türlü hakkın sağlanacağına söz verdiğini belirterek, "Aile destekleme sigortası şu; geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelere devletin yardım etmesi demektir. Ama öyle makarna dağıtarak falan değil. Kadının banka hesabına, hesap açılacak. Her ay düzenli memur gibi, işçi gibi, emekli gibi kadın gidecek aylığını çekecek. Dolayısıyla çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"Herkesin hakkını ve hukukunu teslim edeceğim"

Engelli çocukların haklarının olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, "Onların da hakkını ve hukukunu korumak lazım. O konuda da sınıfta kalan bir hükümet var. Bunu da değiştireceğiz. Herkesin, engeli olsun olmasın, herkesin hakkını ve hukukunu teslim edeceğim. Bunu da bilmenizi isterim." dedi.

Kılıçdaroğlu, devleti yönetenlerin adaletle yaşamak zorunda olduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halk gibi yaşayacağız, sizlerin sorunlarını çözeceğiz. Kırsalda çalışan bütün kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Yeter ki çalışsınlar, yeter ki üretsin, yeter ki karnımızı doyursunlar. Ama hiç kimse zarar etmeyecek. Hiçbir çiftçi, hiçbir üretici zarar etmeyecek. Herkes gelir elde edecek. Ya bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, evlerinde mutlaka huzur olmak zorundadır. Mutlaka bereket olmak zorundadır. Mutlaka kucaklaşmamız gerekir. Kamplaşmaktan bıkmadık mı? Kavga etmekten bıkmadık mı? Artık helalleşme zamanı diyorum. Oturacağız, helalleşeceğiz. Beraberce birlikte Türkiye'yi ayağa kaldıracağız."

Atama bekleyen öğretmenler için en az 200 bin atama yapacaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, her köyde bir okul açacaklarını ve her köyde bir öğretmenin olacağını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmek istediklerini belirterek, "Allah nasip eder iktidar olduğumuzda göreceksiniz; hiçbir ailenin, ne elektriği ne suyu ne de doğal gazı asla kesilmeyecek. Su haktır, ısınmak haktır, okula gitmek haktır. Emin olun, Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları çözülebilir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra aynı yerde gençlerle buluşmasının ardından bir otelde kanaat önderleriyle bir araya geldi. Toplantılar basına kapalı gerçekleşti.