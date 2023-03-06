Kılıçdaroğlu: Bir seçimi kazanmaktan fazlasına adayım

Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nde Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandıktan sonra CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Burada, parti önünde toplananlara hitap eden Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir yola çıktılarını belirtti.

Yollarının aydınlık olması temennisinde bulunan Kılıçdaroğlu, “Güzel bir gecedeyiz. Berat Kandili'ni andığımız gecedeyiz. Huzur içinde, birlikte yaşamak istiyoruz. Bugün bir adaydan öte bir değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım. Uzun zamana yayılan bir emeğin, özveriyle ilmek ilmek örülmüş bir ortak aklın sözcüsü olarak sizlerleyim." ifadelerini kullandı.

Kendisinin ve Millet İttifakı'nın Türkiye'yi akılla, erdemle ve liyakatle yönetmeye aday olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Ben sadece bir cumhurbaşkanı adayı değilim, bereket, huzur ve adalet hasretinin de adayıyım. Gülümseyen yüzleri tekrar görmek için adayım. Bir seçimi kazanmaktan fazlasına adayım. Gönülleri kazanmaya, kaygıları gidermeye, korkuları aşmaya, küslükleri barıştırmaya ve sofralara bereketi getirmek için adayım. Ama sadece ben değil, her vatandaşım, oy vermeye gidecek olan herkes, bu ülkeyi hak ettiği yaşam için değiştirmeye adaydır. Ben uzun bir yolculuktan geldim. Yol boyunca heybemi, bu güzel ülkenin insanlarının öyküleriyle doldurdum. Onların yüzleri, sesleri, özlemleri bana pusula oldu. Şimdi onlarla birlikte adayım. Bize, 'kader' dedikleri bu nizamı, değiştirmek istiyoruz."

"Hak ettiğimiz düzeni hep beraber kuracağız"

"Sevgili halkım, kimler aday biliyor musunuz?" diye soran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ankara'da elektriği kesilen İbrahim'e misafir oldum. İbrahim Bey adaydır. Bartın maden faciasında hayatını kaybeden maden işçisi Rıdvan'ın ailesini ziyaret etmiştim. Rahmetli Rıdvan'ın oğlu Emrullah adaydır. Şanlıurfa'da evladı için nöbet tutan Emine Şenyaşar'a sarıldım. Emine Hanım adaydır. 8 Şubat'ta Hatay Samandağ'da, 'İçeride annem, abim ve babam var. Ses veriyorlar, termal kamerada ısı da var ama girecek ekipman yok' diye bize feryat eden gencimiz aday. Tüm depremzedelerimiz aday. Ekmeğini çöpten çıkartan, ekmek teknesi gasbedilen kağıt toplayıcıların deposuna gittim, çaylarını içtim. İşte oradaki Baver Bey aday. 'Süt veren ineğimi kestirip kredi ödüyorum' diye feryadını dinlediğim çiftçi Meliha Hanım aday. 28 Şubat sürecinde öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara ve ailesine gittim, onları dinledim. Sultan Hanım da aday. Ergenekon kumpasıyla canına kast ettikleri Kuddisi Okkır'ın evine gittim. Beni metanetle karşılayan Sabriye Okkır Hanım da aday. Torbacılara öldürttükleri Sinan Ateş'in eşi Ayşe Hanım da aday. 73 yaşında Kaz Dağları'nı savunan Hanife Hanım teyze aday. KPSS'de derece yapmasına rağmen atanamayan Salihcan'ı dinlemiştim. Salihcan da aday. Gezi Parkı davasında haksız yere hapis yatan, şehir plancı Tayfun'un kızı biricik evladımız, Veramız da aday. Aday sadece ben değilim, 84 milyon aday. Hani şu, SADAT militanlarıyla korkuttuklarını sandıkları 84 milyon... Ekmeği, suyu, geleceği çalınmış o 84 milyon aday. Çaldıkları 418 milyar doları geri isteyen herkes aday. Sadece bana oy vermeyeceksiniz; siz kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için oy vereceksiniz. Çünkü bu düzeni değiştirecek olan sizlersiniz. Bu, topyekun bir değişimin başlangıcı."

Halktan çalınanı, halka geri vereceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Hak ettiğimiz düzeni hep beraber kuracağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Aday ben değilim, aday hepimiziz. Söylemiştim başlıyoruz diye, sevgili halkım, başlıyoruz." dedi.