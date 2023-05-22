Kılıçdaroğlu: Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı netleşmiştir

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. tur seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, “İkinci turda kimseyi manipüle edemeyecekler. Tüm maskeler düştü, her şey gün gibi ortada. Gençler, kendilerini sahte muhalifle manipüle eden Erdoğan'ın hesabını kesecek. Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir. Seçim sıfırdan başlamıştır. Haydi Sandığa!” ifadelerine yer verdi.