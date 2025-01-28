Kılıçdaroğlu: Gazetecileri susturmak, halkın sesini kısmaktır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında ismi geçen bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin 'izinsiz kayda alınıp' yayınlanması üzerine soruşturma başlatıldı. Ardından soruşturma kapsamında Gazeteci Barış Pehlivan, sorumlu müdür Serhan Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alındı.

"Gazetecileri susturmak, halkın sesini kısmaktır"

Şahsi sosyal medya hesabından gözaltılara tepki gösteren CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecileri susturmak, halkın sesini kısmaktır. Tarafsız, namuslu ve karanlığa ışık tutan tüm gazetecilerin yanındayız. Hiçbir gazeteciyi yalnız bırakmayacağız, hiçbir yurttaşımızı hukuksuzluğa teslim etmeyeceğiz."