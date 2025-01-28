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Kılıçdaroğlu: Gazetecileri susturmak, halkın sesini kısmaktır

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Gazetecileri susturmak, halkın sesini kısmaktır. Tarafsız, namuslu ve karanlığa ışık tutan tüm gazetecilerin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
ANKA
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Kılıçdaroğlu: Gazetecileri susturmak, halkın sesini kısmaktır
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında ismi geçen bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin 'izinsiz kayda alınıp' yayınlanması üzerine soruşturma başlatıldı. Ardından soruşturma kapsamında Gazeteci Barış Pehlivan, sorumlu müdür Serhan Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alındı.

"Gazetecileri susturmak, halkın sesini kısmaktır"

Şahsi sosyal medya hesabından gözaltılara tepki gösteren CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecileri susturmak, halkın sesini kısmaktır. Tarafsız, namuslu ve karanlığa ışık tutan tüm gazetecilerin yanındayız. Hiçbir gazeteciyi yalnız bırakmayacağız, hiçbir yurttaşımızı hukuksuzluğa teslim etmeyeceğiz."

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