Kılıçdaroğlu: İnsanlar feryat halinde, gerçekler çok farklı

Kılıçdaroğlu, Antakya’da afet bölgesinde incelemelerinin ardından yıkılmış ve halen herhangi bir enkaz kaldırma çalışması yürütülmeyen bir binanın önünde bu gece saat 22.45’te basın açıklaması yaptı.

Burada Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kılıçdaroğlu’na bölge ile ilgili bilgi verdi. Savaş, şunları söyledi:

“Bu arkamızda gördüğünüz binalar, bundan 15 yıl önce yapılmış. Bunun gibi birçok evimiz, Antakya girişinden itibaren; gerçekten de çok oturulamaz duruma gelmiş ve yıkılmış durumda. Hassa’dan itibaren, Kırıkhan, Antakya’ya giderken sağlı sollu tüm mahallelerimiz Defne ve Samandağ gerçekten de büyük bir yıkım içerisinde. Birçok insanımızı kaybettik. Şu anda da hummalı bir çalışma var. Gidebildiğimiz, yetişebildiğimiz, sesini duyabildiğimiz insanları çıkarmaya çalışıyoruz. İskenderun, Arsuz, Dörtyol’da da kayıplarımız var. Ama en çok kayıp bu güzergahta… Gerçekten de insanlarımız çok zor durumda. Şu anda elektrik, su, doğal gaz hepsi kesilmiş durumda… İletişimde de çok sıkıntılar çekiyoruz. Kendi çalışan arkadaşlarımızla bile telefon görüşmesinde büyük sıkıntılar çekiyoruz.”

Kılıçdaroğlu: Gerçekler çok farklı

Kemal Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

“Sayın Başkan hepimizin gördüğü gerçekleri anlattı. Gerçekten de televizyonlara yansıyan görüntü, verilen haberler… Ama sahada karşılaştığımız gerçekler çok farklı. Çok daha ağır bir tablo ile karşı karşıyayız. İnsanlar feryat halinde.

Gördüğüm tablo şu; Devletin kurumları, aslında bürokratlar çalışmak istiyorlar. Ama önlerine engeller konuyor. Farklı tercihler konuyor. Bu, devletin rahat nefes almasını engelliyor.

Bugün buraya Büyükşehir Belediye başkanı arkadaşlarımla geldik. Hepimiz üzgünüz, hepimiz bir anlamda da kızgınız. Sorun var, evet. Sorunu el birliği ile çözmek istiyoruz, evet. Ama sorunun çözülmesi için çözecek insanların önüne engellerin konulmaması lazım.

'Yeri zamanı geldiği zaman konuşacağız'

Kararlıyız. Gerçekten de kararlıyız. Bu kentlerin tamamını ayağa kaldırmaya kararlıyız. Beraber mücadele ettiğimiz zaman, bunun sonucunu kesinlikle elde edeceğiz. Söylenecek çok şey var. Ama onların tamamını, kimse merak etmesin; yeri zamanı geldiğinde konuşacağız. Elbette üzgünüz, kızgınız. Ama bir şekilde bu sorunu çözmeye kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim.”

"Ses veriyorlar, termal kameradan ısı da var girecek ekipman yok'

Açıklama sonrasında orada bulunan bir vatandaş da Kılıçdaroğlu’na şunları söyledi:

“Sayın Başkan. Benim içeride annem, ağabeyim ve babam var. Ses veriyorlar. Termal kameradan ısı da var. Ama girecek ekipman yok. Rica ediyorum, buraya teçhizat gönderin. AFAD, AKUT elinden geleni yapıyor ama teçhizat yok. Kurtaralım annemi, babamı. Yaşıyorlar. Lütfen.”

İmamoğlu; AFAD yönlendirme yapmadı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, “AFAD yönlendirme yapmadı mı” diye sordu. Vatandaş, “Geldiler, bir yapamayız deyip gittiler” karşılığını verdi. İmamoğlu ise “Ekipmanlarımızı onlara teslim ediyoruz. Türkiye’nin her yerinden geliyor, biz de yolluyoruz. Yönlendirmeyi onlar yapıyor. Takip ediyoruz” dedi. Bir başka vatandaş ise ağlayarak “Çok kötüyüz” dedi.

Kılıçdaroğlu ise “Gerçekten de belediye başkanı arkadaşlarımız, elinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Bunlar, tümüyle AFAD’ın emrine veriliyor. AFAD işi koordine ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız da gelişmelerden biraz rahatsız. Çünkü bir an önce el konulması lazım. Anneniz, babanız içeride. Çözeceğiz, başka çaresi yok” dedi.

Vatandaş, “42 saat oldu ses geliyor, Termalden ısılarını görüyoruz. Ama yardım yok, ekip yok. Kepçe yok. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Betonları kaldıramıyoruz. Canlarımız içinde…” diye konuştu.