Kılıçdaroğlu: Maçlar şifresiz yayınlanacak, milleti TRT’yle de barıştıracağım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. tur seçime 24 saatten kısa bir süre kala vaatlerine devam ediyor.

Dünkü paylaşımında "8 Eylül 1999’da sigortalı olan, emekliliğe hak kazanıyor ama 1 gün sonrasında sigortalı olan tam 17 yıl sonra emekli olabiliyor. EYT’deki bu adaletsizliği bitireceğim." açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, seçimi kazandığı takdirde maçların TRT'de şifresiz yayınlanmasını sağlayacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT’yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak." ifadelerini kullandı.