Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da düzenlenen Millet Buluşması'na katıldı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada şunlara değindi:

"Türkiye özellikle son 10 yılda bütün uyuşturucuların merkezi haline geldi. Güney Amerika'dan, önce Afrika'ya, sonra Türkiye'ye getiriyorlar. Önce fakir ailelerin çocukları alıştırılıyor. Sonra bu gençleri torbacı yapıyor. Ben fakir ailelerin sorunlarını çözmek zorundayım. Bu benim için namus borcudur. İstanbul'da bir anne şunu söyledi. Çocuğumu okula gönderiyorum, okuldan çıktığı anda karşısında uyuşturucu satıcısı var. Onu tanıyor, biliyor. Akşam gelince cep telefonu duruyor mu diye bakıyorum. Satmışsa uyuşturucu almış demektir.

Bu tablodan Türkiye'nin çıkması lazım. Bu işin sorumlusu neden siyasiler, bu işin sorumlusu neden ülkeyi yönetenler? Şunun için: Para bitti, her şeyi sattılar. Yine para yok, paraya ihtiyaçları var. Bu sefer kanun çıkardılar. Yurt dışındaki bütün kirli paranı Türkiye'ye getirebilirsin. Tam sekiz sefer kanun çıkardılar. Uyuşturucu baronlarının parasını Türkiye'ye getirin ne savcı ne hakim hiç kimse size dokumayacak. Paraları getirirken kendileri de geldiler. İstanbul uyuşturucu baronlarının at koşturduğu bir yer. O kadar rahatlar ki kimse bize dokunamaz diyorlar. Kimse de dokunmuyor. Hapisteki uyuşturucu baronlarını bile çıkardılar hapisten. Evladınızı düşünüyorsanız, komşunuzun huzurunuzu düşünüyorsanız bu uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmeyenlere asla oy vermemeniz lazım.

"Bir devlet meşru zeminde olmak zorunda"

Mücadele nasıl olacak? Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağız. Allah nasip ederse, sizlerin oylarıyla cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda ilk yapacağım iş uyuşturucu baronlarının kökünü kazımak olur. Hiçbirini Türkiye'de tutmayacağım. Hepsinin kökünü kazıyacağım. Böyle bir rezalet olamaz. Bunun yolu sandığa gideceksiniz. Elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle kullanacaksınız. O evlatlar hepimizin evladıdır. Bir devlet meşru zeminde olmak zorundadır. Bir devlet kirli paraya ihtiyaç duymaz. Bir devlet, bir siyasi otorite kirli paraya ihtiyaç duyuyorsa uyuşturucu baronlarının adamı olur.

Kimse bu sorunun ne kadar farkında değil. Bakın bunları konuşmuyorlar, niye konuşmuyorlar? Baronları kızdırırız diye. Onlardan gelecek paraya lanet olsun. Temiz para lazım. Helal para lazım.

Vatanını, evladını, çoluk çocuğunu seven, bu beladan kurtulmak isteyen herkes sandığa gitmeli ve oyunu kullanmalı. Yeter artık demeliyiz

Belalara karşı ortaklaşmak zorundayız. Uyuşturucu belasına karşıyız. Hepimizin ortak mücadele etmesi lazım. Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. Onları bu topraklarda yaşatmayacağım."