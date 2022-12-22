Kılıçdaroğlu'dan asgari ücret eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 bin 506 lira olarak duyurduğu 2023 yılı asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Saray, TÜİK’in sahte gıda enflasyonunun bile 5 puan altında zam açıklayarak, bu ülkenin 33 milyon vatandaşını soydu. Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü. Yine ‘biri istedi’ diye, öyle oldu. Asıl mesele, asgari ücrete tenezzül etmeyen bir Türkiye’yi yaratabilmektir. O da endüstriyel dönüşümle olur. Sadece Sarayı yolcu etmeyeceğiz, yoksuldan alıp zengine verdikleri bu düzeni de tarihe gömeceğiz.” ifadelerini kullandı.