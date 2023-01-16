Kılıçdaroğlu'dan harç tepkisi: Hepsi tarihin çöplüğüne gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yurt Dışına Çıkış Harcı” ile ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden harç alınmasıyla ilgili paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Yurt dışına çıkışta alınan “Yurt Dışına Çıkış Harcı” adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız. Böyle çok sayıda utanç verici uygulama var ülkemizde, hepsi tarihin çöplüğüne gidecek." ifadelerini kullandı.

2021'de 50 lira olan harç, 2022'nin Mart ayında 150 liraya çıkarılmıştı.