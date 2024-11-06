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Kırmızı bültenle aranan Türk vatandaşı, Yunanistan'da 9 kurşunla öldürüldü

Kırmızı bülten ile aranan 39 yaşındaki Mehmet Nezir İşlek, Yunanistan’ın başkenti Atina’da cadde ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Haber Merkezi
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Kırmızı bültenle aranan Türk vatandaşı, Yunanistan'da 9 kurşunla öldürüldü
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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Kypseli semtindeki Patisa Sokağı kanlı bir infaza adres oldu. Uyuşturucu kaçakçılığından daha önce bu ülkede hüküm giyen Mehmet Nezir İşlek isimli Türk vatandaşı, sokak ortasında aracında 9 kurşunla infaz edildi.

Yunan basının aktardığı haberlere göre 39 yaşındaki İşlek, akşam saatlerinde sokakta aracını park etmeye çalışırken saldırıya uğradı.

Olay yerinde yapılan incelmede 9 mermi kovanı bulundu. Polisin saldırganları yakalamak için soruşturma başlattığı belirtildi.

Haberlerde, uyuşturucu bulundurma ve tedarik davalarıyla dolu ağır bir geçmişi olan Mehmet Nezir İşlek yakalanması için 2022 yılında Türkiye tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi. Yunanistan istihbaratının takibinde olan İşlek'in geçen yıl gözaltına alınıp bırakıldığı da ortaya çıktı.

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