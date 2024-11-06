Livzara ile sertifikalı pamuk tohumu pazarındaki payını yüzde 30’a çıkaracak

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da 2004 yılından bu yana hububat, bakliyat ve yağlı tohum çiftçilerine tohum üreten Livagro Tohumculuk, mercimek, arpa ve buğdayın ardından pamuktaki 4 sertifikalı çeşidiyle büyümesini sürdürüyor. 2018 yılında piyasaya sunduğu Livzara ile Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hızlı bir yükseliş ivmesi yakalayan firma, önümüzdeki yıl sertifikalı pamuk tohumu pazarındaki payını en az yüzde 30’a çıkarmaya hazırlanıyor. Firma ayrıca Çukurova bölgesine özel olarak geliştirdiği Eliza çeşidiyle bölgede büyümeye hazırlanıyor. Livagro Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Talmaç, uzun bir süredir yabancı tohum firmalarına fason üretim yaptıklarını belirterek, önümüzdeki süreçte kendi markalı ürünlerine yöneleceklerini söyledi.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 bin metrekaresi kapalı toplamda 22 bin metrekare alan üzerine kurdukları 2 fabrikalarında yıllık 6 bin ton sertifikalı tohum üretim kapasitesine sahip olduklarını kaydeden Bilal Talmaç, “Livzara pamuk çeşidinin sahadaki başarısıyla birlikte kapasite kullanım oranlarımız yüzde 70’e ulaştı. Kendi markamızla yıllık üretimimiz 1.000 tonu aştı. Önümüzdeki süreçte etaplar halinde kendi markalı üretimlerimize ağırlık vereceğiz. Livzara ile geride bıraktığımız pamuk üretim sezonunda Ege’deki pazar payımız yüzde 12’ye Güneydoğu Anadolu’daki pazar payımız da yüzde 12’ye ulaştı. Önümüzdeki süreçte bu pazarlardaki payımızı en az yüzde 30 seviyesine çıkartmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için gerekli hazırlıkları şimdiden tamamladık” dedi.

Livzara ile Menemen’de dönüm başı 770 kilogram verim sağlandı

Livzara’nın hem Ege hem de Güneydoğu’daki verim istatistiklerinin çok iyi seviyelerde olduğuna dikkat çeken Bilal Talmaç, “Livzara’yı verim, randıman ve tüysüz olmak üzere 3 Ar-Ge projesini birleştirerek geliştirdik. Livzara’nın her bölgeye adaptasyon kabiliyeti çok yüksek. Renk kalitesinde ABD’li tohum markalarıyla rekabet edecek seviyeyi yakaladık. Ürünümüz tüysüz yapısıyla çırçırlama işleminde en az yüzde 10 verim artışı sağlıyor. Pamuğumuzun kirlilik oranı ise yüzde 1’in altındadır. Söke bölgesinde yapılan Livzara ekimlerinde yaşanan kuraklığa rağmen verim oranları çok yüksek seviyede yer aldı. En yakın rakibimize dönüm başı 100 kilogram fark sağladık. Randımanları ise 48 bandında seyretti. Bu sezon en önemli başarıyı Menemen’de sağladık. Buradan dönüm başı 770 kilogram verim elde ettik. Güneydoğu’da hasat süreci devam ediyor. Bu bölgede yoğun kuraklığa rağmen dönüm başı en az 600 kilogram verim bekliyoruz. Ceylanpınar’daki üretim sahalarında dönüm başı 640 kilogram rekolte elde ederken, 21 – 31 ton renkler yakalamayı başardık. Ceylanpınarlı çiftçilerimiz renk kalitesi nedeniyle ürünlerini daha yüksek fiyatlardan satıyor” diye konuştu.

“Ar-Ge’deki temel mottomuz: sürdürülebilirlik”

Sektördeki en büyük rekabet güçlerinin Harran’da 170 dönüm arazi üzerine kurdukları tohum Ar-Ge istasyonları olduğunu kaydeden Bilal Talmaç, her yıl 600 farklı tohum çeşidini melezleyerek yeni nesil tohumlar geliştirdiklerini söyledi. Ar-Ge’deki temel mottolarının sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı çeşitler olduğunu ifade eden Talmaç, şöyle devam etti: “Ar-Ge’de küresel piyasaları baz alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Küresel pamuk piyasası düşük maliyetle üretilen sentetik materyaller nedeniyle geriliyor. Bu alanda sektörün elini güçlendirebilmek için pamuk üretiminde kayıpları azaltacak yeni özellikler geliştiriyoruz. Ürünlerimizi sıcaklık, kuraklık, tuzluluk ve hastalık toleranslarını en aza indirgeyecek çalışmalar yapıyoruz.”