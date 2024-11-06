EGİAD Başkanı Yelkenbiçer: Eğitim sistemi, iş dünyasının dinamiklerine uygun olmalı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), kamuoyunda “ev genci” olarak ifade edilen Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan (NEET) Gençlerin istihdama katılabilmesi için yapılması gerekenleri Kentimiz İzmir Derneği ile ele alan EGİAD-Ege Genç İş İnsanları Derneği, bir rapor hazırladı. EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, NEET gençlerin istihdam dışında kalmasının, ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediğini, toplumsal eşitsizliği ve sosyal istikrarsızlığı artırdığını belirtti. Yelkenbiçer, eğitim sisteminin, iş dünyasının dinamiklerine uygun hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gençlerin iş hayatına katılımını zorlaştıran önemli faktörlerden birinin eğitim-istihdam uyumsuzluğu olduğunu dile getiren Yelkenbiçer, “Eğitim sistemimizin iş dünyasının dinamiklerine uygun hale getirilmesi, NEET gençlerin iş hayatında kendilerine kalıcı yer edinmelerini kolaylaştırır. Sosyal güvenlik sistemimiz de bugün önemli bir dönüşümden geçiyor. Özellikle EYT düzenlemeleri, gençlerin işgücü piyasasında karşılaştığı zorlukları daha da artırabilir. Emeklilik yaşına yaklaşan bireylerin iş hayatına devam etmesi, genç nüfusun istihdam fırsatlarını daraltarak işsizlik oranlarını daha da yükseltebilir. Gençlerin işgücü piyasasına katılımını destekleyecek ve sürdürülebilir sosyal güvenlik çözümleri üretecek politikaların geliştirilmesi bu nedenle büyük önem taşıyor” dedi.

Ülkemizin yeşil ve dijital dönüşüme, toplumsal dönüşümü de ekleyerek büyük bir sıçrama yapabilecek kapasitede olduğunun altını çizen Yelkenbiçer, “Bu kapasitemizi kullanarak dünyadaki teknolojik değişim hızını yakalamalıyız. Yüksek teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve bugün de gündemimizde olacak markalı ihracat ile dış ticaret açığımızı azaltmak; son 100 yıldır dünya ekonomisinden aldığımız yalnızca yüzde 1’lik payı büyütmek ve yüksek teknoloji ihracatında yüzde 3 barajını aşmak tamamen bizim elimizde. Yüksek teknolojinin sunduğu devasa potansiyel, yaklaşık 3,5 milyon KOBİ’mizi dünya ekonomisine hızla entegre edebilecek önemli fırsatları önümüze seriyor. Ancak, bu fırsatları değerlendirebilmek için önceliğimizi eğitime vermeli, analitik düşünebilen, bilgiye ve bilime açık nesiller yetiştirmeye odaklanmalıyız. Geleceğin dünyasında yerimizi almak için geç kalmadan harekete geçmeliyiz. Genç nüfusumuz, teknolojiye meraklı nesillerimiz ile bu potansiyeli açığa çıkarmak için gerekli adımları atmalıyız” diye konuştu.

Gençlerin istihdam edilebilirliklerini ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefleyen çalışma kapsamında, ortaya konulan politika önerilerinin hayata geçirilmesiyle İzmir ve bölge gençlerinin yetkinlikleri geliştirilerek NEET gençlerin işgücü piyasasında aktif ve üretken bireyler olabilmeleri hedefleniyor.