Zeytin ve zeytinyağı sezonu Bergama’da açıldı: Üretime paralel olarak ihracatta da rekor gelebilir

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir’de, Zeytin ve Zeytinyağı 2024-2025 sezonu, Bergama’da zeytin hasadı ile açıldı. İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, geçen yıl ortalama bir sezon yaşandığını, 2022 yılında tarihin en yüksek üretim seviyelerine ulaşıldığını belirterek, “Sektör, 2024-2025 sezonunda yeni bir rekora hazırlanıyor. 750 bin ton sofralık zeytin, 475 bin ton zeytinyağı üretimi bekliyoruz. Üretimdeki artışa paralel olarak ihracatta da rekor bir rakama ulaşabiliriz” dedi.

Küresel zeytinyağı talebinin arttığını ancak artan talebe rağmen, iklim değişikliği ve doğal afetler gibi faktörler, küresel zeytin üretiminin önünde riskleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Kestelli, son birkaç yıldır küresel zeytin ve zeytinyağı üretiminde ciddi düşüşler yaşanırken, fiyatlarda da tarihi yüksek değerler görüldüğünü belirtti.

“Pazarlamada öne çıkabiliriz”

Geçtiğimiz günlerde açıklanan rekolte tahmin çalışması sonuçlarını hatırlatan Kestelli, “Üretimdeki artışa paralel olarak ihracatta da rekor bir rakama ulaşabiliriz. Ancak, önceliğimizin rakamsal büyüklüklere ulaşmaktan ziyade; verimliliğimizi ve kalite standartlarımızı yükseltmek, markalaşma çalışmalarına ağırlık vermek ve sürdürülebilir zeytin uygulamalarını benimsemek olması gerektiğine inanıyorum. Bunları başardığımızda sadece zeytin üretiminde değil, pazarlamada da dünyanın en önemli birkaç ülkesinden biri olabiliriz" dedi.

Lütfi Kolat: Zeytinyağında markalaşma hedefliyoruz

Bergama’da zeytincilik faaliyetlerinin Osmanlı ve antik çağa kadar dayandığına dikkat çeken BERTO Başkanı Lütfi Kolat, zeytinde markalaşma istediklerini ve insanların zeytinyağını almak için Bergama’ya geldiği bir dönem hayal ettiğini belirterek, “Coğrafi işaret müracaatı yaptık. Coğrafi işareti aldıktan sonra AB coğrafi işareti almaya istekliyiz. Bölgemizin tanıtımına katkı koymak istiyoruz. Zeytinciliğin önemini ortaya çıkarmak istiyoruz. Bergama’da zeytincilik Osmanlı ve antik çağa kadar dayanıyor. Bunun hikayesini markalaşma için hazırlıyoruz. Bölgemizin zeytinyağının istenilir ve zevkle tükenir olmasını istiyoruz” diye konuştu.