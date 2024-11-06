Yeni nesil B2B ile ekonomiye 2 milyar TL'lik katkı verilecek

MERSİN / EKONOMİ

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile oniki.net işbirliğinde ulusal katılımla ocak ayında organize edilecek ‘MTSO B2B Networking Etkinliği’nin detayları basın mensuplarıyla paylaşıldı. Yapay zekâ destekli B2B eşleştirme teknolojisinin kullanılacağı etkinlikte, katılımcıların kısa sürede ve etkili şekilde birbirini tanımaları ve verimli iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri hedefleniyor.

Türkiye’de ilk kez bölgesel olarak düzenlenecek B2B organizasyonunda Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay firmaları Mersin’de bir araya gelecek. Katılımın ücretsiz olacağı organizasyona başvurular telefonlara indirilecek oniki.net aplikasyonu üzerinden yapılacak. Yapay zekâ desteğiyle uygun firmaların tespit edilmesi sonrası organizasyon sırasında görüşülecek firmalar belirlenecek. Her görüşme bir anketle tamamlanacak.

Bölgede bir ilk

Oniki Yazılım ve Danışmanlık CEO’su Ziya Kızıltan, sağlıklı bir network kurulabilmesi adına yapay zekâ destekli B2B’ler düzenlemeye başladıklarını söyledi. Bugüne kadar 25 etkinlik düzenlediklerini ve her birinin il bazlı olduğunu kaydeden Kızıltan, “Tek bir organizasyon içerisinde ulaştığımız en yüksek rakam 3 bin B2B görüşme ve doğru kişilerin görüşmesinin sağlanması sonucunda da 1 milyar TL ticaret hacmi oldu. Mersin’de ise MTSO desteğiyle bölgesel bir organizasyon yapılması dolayısıyla bir ilk yaşanacak olup katılımın da ticaret hacminin de iki katına çıkmasını bekliyoruz” dedi.

“Yenilikçi bir adım atıyoruz”

Mersin iş dünyası olarak etkin tanışma ve iş potansiyelini artırarak Mersin ve bölgedeki firmaların ticaretini desteklemek adına yenilikçi bir adım attıklarını kaydeden MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ise, “9 Ocak 2025 günü binlerce firmanın katılımıyla devasa yeni nesil ikili iş görüşmeleri planlıyoruz. Bu ölçekte bir ikili iş görüşmesi kentimizde ilk kez olacak. Bu görüşmeler 12 denen bir yapay zekâ sistemi tarafından farklı bir algoritmayla yapılacak, 25 bin firma verdikleri bilgilere göre kendi arasında, iş yapma potansiyellerine göre eşleşip karşılıklı konuşup, tanışarak bağlantılar kuracak” diye konuştu.