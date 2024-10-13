Kıyı Emniyeti ekipleri 37 bin 128 gemiye kılavuzluk hizmeti verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) 2024 yılı ocak-eylül dönemine ilişkin operasyonel faaliyetlerini değerlendirdi.

KEGM'nin filosunu güçlendirmeye devam ettiklerinin altını çizen Uraloğlu, 4 römorkör ile 6 kılavuzluk botunun Türk tersanelerinde yerli olarak üretilmesine yönelik adımları attıklarına dikkati çekti. Uraloğlu, "Yerli ve milli yazılım ve teknolojilerle çeşitli tip ve sınıfta modernize edilmiş 100 araçlı filo ve 2 binin üzerinde deneyimli personel kadrosuyla 7 gün 24 saat, başta Türk boğazları olmak üzere, Mavi Vatan'da seyir emniyetini sağlıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Denizlerdeki seyir emniyeti, can, mal ve çevre güvenliğinin artırılması adına önemli çalışmalara imza atan Kıyı Emniyeti ekiplerinin 2024'ün 9 ayında İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki kurtarma operasyonları hakkında bilgi veren Uraloğlu, bu süreçte 200 can kurtarma operasyonuyla 861 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

19 bin 263 gemiye kılavuzluk hizmeti

Uraloğlu, aynı dönemde 19 gemi kurtarma operasyonunu başarıyla gerçekleştirerek denizlerdeki seyir emniyeti, can, mal ve çevre güvenliğinin artırılmasını sağladıklarını anlatarak şöyle devam etti:

"Başta yoğun deniz trafiğinin olduğu noktalarda gemilerin emniyetli bir şekilde geçiş yapmasını sağlamak amacıyla refakat hizmeti de veriyoruz. 2024 yılı ocak-eylül döneminde 8 bin 595 gemiye seyir emniyetinin artırılmasına yönelik olarak olası bir arıza ve acil durumda ivedi olarak müdahale edilmesi amacı ile refakat hizmeti verildi. Limanlarda ve dar sularda gemilerin manevra yapabilmesine yardımcı olmak amacıyla verilen liman römorkörcülük hizmeti kapsamında ise 4 bin 963 operasyon gerçekleştirdik."

İstanbul ve Çanakkale boğazlarında verilen kılavuzluk hizmetine de değinen Uraloğlu, "9 ayda İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan 31 bin 161 geminin yüzde 61,8'ini oluşturan 19 bin 263 gemiye kılavuzluk hizmeti verdik. Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan 34 bin 646 geminin ise yüzde 51,6'sı yani 17 bin 865 gemi, kılavuz kaptanlarımız tarafından yönetildi. 9 ayda Türk boğazlarında 37 bin 128 gemiye kılavuzluk hizmeti verildi." ifadelerini kullandı.