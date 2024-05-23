Kız çocuklarına eğitim bursu için yetiştirlen çilekler çalındı!

İzmit Belediyesi Çayırköy Mahallesi’nde hayata geçirdiği Çilek Köyü projesinde hasata hazırlanıyordu. Vatandaşlar ile birlikte arazide gerçekleşecek hasat sonrası elde edilen gelir ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için harcanacaktı. Bugün gerçekleşecek hasat etkinliği öncesinde son hazırlıkları tamamlamak için alana giden yetkililer, çileklerin olmadığını fark etti. Etkinlik meydana gelen hırsızlık yüzünden iptal edildi.

25 bin çilek fidesi

İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Dün gece bahçemizin tellerini kesen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 25 bin çilek fidesinin dikili olduğu, 12 dönümlük arazimizdeki çilekleri toplayarak büyük birhırsızlık gerçekleştirmişlerdir. Bu hırsızlık olayı, sadece bizim değil, aynı zamanda ihtiyaç sahibi kız öğrencilerimizin de büyük bir mağduriyetine yol açmıştır.